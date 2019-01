Un centenar de artistas vascos estarán en Escocia de la mano del Instituto Etxepare Participarán en más de veinte actividades relacionadas con la literatura, la música y el cine EFE Miércoles, 16 enero 2019, 12:39

Un centenar de artistas vascos participarán en más de veinte actividades relacionadas con la literatura, la música y el cine en la temporada cultural 2019 que el Instituto Etxepare llevará a cabo en Escocia y que incluye la presencia de creadores de Euskadi en algunos de los principales festivales escoceses.

La programación de la entidad encargada de difundir la cultura y legua vascas en el mundo ha sido presentada este miércoles en un acto que ha tenido lugar en Tabakalera de San Sebastián por el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, la diputada de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, y la responsable de Euskera y Cultura de la institución foral vizcaína, Lorea Bilbao.

«Hoy todo el mundo mira al 'Brexit' y no se sabe si Gran Bretaña seguirá o no en la Unión Europa, pero las instituciones que creemos en Europa no imaginamos una Europa sin Escocia, Irlanda, Gales o tantas otras naciones», ha señalado Zupiria. Ha indicado que en Europa existen «muchas naciones en todos los Estados que están buscando su lugar» y en ese ámbito «la cultura tiene mucha importancia».

El Instituto Etxepare fomentará la cultura vasca en otros lugares pero este año ha decidido hacer «un esfuerzo especial y poner el foco en Escocia« no solo por la »importancia que tienen sus festivales« culturales »sino porque muchas empresas y programadores pasan por ellos y estar en contacto es muy importante« para los creadores vascos, ha destacado Zupiria.

«ScotlandGoesBasque«, que se prolongará desde enero a octubre, incluye representación vasca en el Edinburgh International Book Festival, el Edinburgh International Film Festival y el Fringe Dance, una presencia con la que el Instituto Etxepare pretende «abrir ventanas» y «construir puentes» entre los creadores de ambas partes, ha explicado la directora de la institución, Miren Larraza.

El programa se enmarca en la estrategia Euskadi-Basque Country 2020 que identifica un conjunto de países y regiones como ámbitos geográficos estratégicos que serán objeto de atención prioritaria en la difusión de la cultura vasca.

Entre ellos figuran los integrantes de la Red de Alianzas Estratégicas de Euskadi, «por proximidad geográfica y lazos históricos» como la región francesa de Aquitania y porque son «territorios homólogos con fuerte identidad» como Flandes, Gales, Escocia, Baviera y Quebec, explica el Instituto Etxepare.

La programación comienza con el Celtic Connections. que se desarrolla desde mañana y hasta el próximo 3 de febrero en Glasgow, y que está considerado una de las referencias en este tipo de música, al que acudirán los grupos Kalakan, Huntza, Korrontzi y Oreka TX.

Junto a ellos estará Tosta Banda, un proyecto dirigido por Igor Otxoa y Mixel Ducau que agrupa a músicos de Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Frisia, Galicia y Euskadi.

Otxoa ha destacado este miércoles la importancia del encuentro que se celebrará en el contexto de este festival al que asistirán una decena de profesionales de la industria musical vasca, de las asociaciones y del sector público.

La oferta del Instituto Etxepare incluye la proyección en las universidades de Glasgow y Edimburgo del documental sobre el autobús de San Sebastián 2016 «Europa Transit» que en su día viajó por diez ciudades europeas para difundir su proyecto de «cultura para convivir».