Carmela Garcia en una exposición de su obra en 2017. Damián Torres

La canaria Carmela García gana el Premio Nacional de Fotografía

El jurado destaca de la artista que «visibiliza realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer»

C. P. S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:58

Comenta

La canaria Carmela García (Lanzarote, 58 años) ha sido galardonada este lunes con el Premio Nacional de Fotografía, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido la obra de la artista porque «transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer». Los trabajos de la fotógrafa han sido expuestos en museos como el Reina Sofía, y ha participado en ferias como Arco.

Además, el jurado ha señalado que García «recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos donde se mezclan, también, el vídeo, las instalaciones, el collage y el uso de fotografía de archivo».

El premio reconoció en su pasada edición a Jorge Ribalta, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto o Leopoldo Pomés, entre otros.

Visión de género premiada

Carmela García (Lanzarote, 1964) es una artista que ha trabajado en distintos soportes para reflexionar sobre sus intereses sociales y artísticos. Su obra se centra en la necesidad de reevaluar la construcción de la historia. Su trabajo renarra los relatos que han configurado el imaginario colectivo y los revisa en el plano formal e icónico desde una perspectiva de género.

García aborda el mundo femenino y la recuperación de genealogías y explora las relaciones entre mujeres en todos los ámbitos. El origen de su obra, si bien conceptualmente arraigada en la subjetividad y la perspectiva femenina, se traduce en una exploración sistemática de lenguajes visuales específicos.

El eje central de su propuesta es la doble necesidad de repensar y cambiar el mundo. Para ello, recurre a una amplia gama de medios: desde la fotografía analógica y digital hasta la exploración del vídeo, la instalación y las prácticas híbridas.

Su obra ha sido expuesta en museos como el Reina Sofía, CAAM, MUSAC, IVAM,.), además de en Estados Unidos, Japón, París o Ámsterdam. Entre 1998 y 2015 estuvo representada por la galería Juana de Aizpuru en Madrid. Ha participado en ferias internacionales de primer nivel como Art Bassel, Arco Madrid, Paris Photo y Frieze.

El jurado ha estado presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, como vicepresidente ha actuado Jesús María Carrillo, subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea y ha estado compuesto por los siguientes vocales: Jorge Ribalta Delgado, Premio Nacional de Fotografía 2024; Hanna Jarzabek Ragan, fotógrafa documental e investigadora independiente; Belén Pool Quintana, jefa de Artes Plásticas del Centro de Arte Alcobendas; Montserrat Puig Agut, editora en Ediciones Anómalas; Carmelo Vega de la Rosa, historiador de la fotografía y profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de La Laguna; Antoni Garau i Vadell, director de la Fundación Toni Catany Centro Internacional de Fotografía; Oleguer Benaiges Xirinachs, director del Arxiu Fotogràfic de Barcelona y Claude Françoise Christiane Bussac, directora artística de Casa de Velázquez, a propuesta de Mujeres en las Artes Visuales.

Te puede interesar

