Bertso saio berezia, hurrengo Ibilaldia antolatuko duen Kirikiño Ikastolan
Anjel Mari Peñagarikano, Maddi Ane Txoperena, Jon Maia eta Aissa Intxausti bertsolariak izango dira Bilboko Ikastolan azaroaren 28an
Jan Echevarría
Asteartea, 25 azaroa 2025, 12:02
Galdakaotik igaro ondoren, Kirikiño Ikastola zenbait ekitaldi antolatzen ari da maiatzaren 31n Bilbon egingo den Ibilaldiari begira. Irailean lasterketa bat egin zuten bitartean, duela egun batzuk kooperatibista ez erabiltzaileen bazkaria izan zen. Bada, orain bertsoen txanda dator.
«Euskararen Eguna gertu dugula, urteroko Bertso Saioa prestatu dugu, gure hizkuntzaren egun handia ospatzeko. Aurtengo ekitaldia, gainera, berezia izango da, gure ikastola 2026 urteko Ibilaldia antolatzen ari den urte honetan eta Korrika Bilbon amaituko den honetan», esan dute bere arduradunek.
Hala, Kirikiño Ikastolak komunitate osoa gonbidatu nahi du kulturaz eta euskaraz gozatzera azaroaren 28an. Aurten, lau bertsolari gerturatuko dira, eta ikastolak urtero antolatzen duen bertso saioan inoiz hutsik egiten ez duen Anjel Mari Peñagarikano bertsolariaz gain, Maddi Ane Txoperena, Jon Maia eta Aissa Intxausti.
«Euskaltzale guztiak gonbidatzen ditugu etortzera, asmoa baita, aurreko urteen antzera, euskararen hitz jokoez eta bertsolarien abileziaz eta umoreaz gozatzea».
Bertso saioa arratsaldeko zazpiretan hasiko da Ikastolaren areto nagusian, Gabriel Arestiko eraikinean, eta sarrerak Ikastolan bertan eta hemen eros daitezke, 6 euroan. Saioaren amaieran, pikoteo atsegina izango dela jakinarazi dute bere arduradunek, giro lasaian elkarrekin egoteko.