El tembleque

Seminci- 36-Lourdes

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:03

Siguen pasando sucedidos extraordinarios a las puertas del Principal, en el salón chino del Victoria Eugenia y en la sala oscura de Tabakalera.

Apareció por ... la calle Mayor un periodista de la América austral. Dijo que quería saber qué acontecía aquí, preguntó por la posibilidad de adquirir entradas y algún catálogo. Empezó a charlar con las acomodadoras, la regidora y los técnicos. Comentó que venía de la Semana de Cine de Valladolid y había parado entre nosotros antes de emprender camino a... ¡Lourdes! Discretos, nadie le preguntó cómo, por qué o para qué pero todos reparamos en que sí había perfecta conexión. Al fin y al cabo, el festival castellano comenzó siendo una Semana de Cine Religioso... Al fin y al cabo, ¿a dónde mejor que a Lourdes para ser perdonado por cometer en La Horrorosa pecados como haber caído rendidos (arrasa en la votación popular) ante 'Deathstalker', el delirio agónic, fastuoso y fáustico de Kostanski?

