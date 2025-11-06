Seminci- 36-Lourdes

Comenta Compartir

Siguen pasando sucedidos extraordinarios a las puertas del Principal, en el salón chino del Victoria Eugenia y en la sala oscura de Tabakalera.

Apareció por ... la calle Mayor un periodista de la América austral. Dijo que quería saber qué acontecía aquí, preguntó por la posibilidad de adquirir entradas y algún catálogo. Empezó a charlar con las acomodadoras, la regidora y los técnicos. Comentó que venía de la Semana de Cine de Valladolid y había parado entre nosotros antes de emprender camino a... ¡Lourdes! Discretos, nadie le preguntó cómo, por qué o para qué pero todos reparamos en que sí había perfecta conexión. Al fin y al cabo, el festival castellano comenzó siendo una Semana de Cine Religioso... Al fin y al cabo, ¿a dónde mejor que a Lourdes para ser perdonado por cometer en La Horrorosa pecados como haber caído rendidos (arrasa en la votación popular) ante 'Deathstalker', el delirio agónic, fastuoso y fáustico de Kostanski?

Mientras los mejores y más patafísicos cortometrajistas vascos okupaban el escenario y la pantalla del Victoria Eugenia, los delegados de las cinematecas de Portugal, Cataluña, Castilla y León y otras comunidades excelentes se reunían en el IX Congreso de Filmotecas Ibéricas, rematando sus ponencias sobre archivos y restauraciones con la proyección, majestuosa, de la inmortal, divertidísima y truculenta 'La torre de los siete jorobados', filmada en 1944 y en lugares tan madileños como la plaza de la Paja, la calle Cava Baja, la calle Alcalá y el Retiro por el ínclito Edgar Neville quien, en complicidad con grandes atrecistas de la época, Francisco Escriñá, Pierre Schild y Antonio Simont, hasta construyó una ciudad subterránea. La de Tabakalera fue magna proyección en ¡35mm! El resto de los mortales la tenemos en la tan hispánica plataforma FlixOlé.

