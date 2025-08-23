Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José María Manzanares el pasado sábado, en Illunbe. Lobo Altuna

Azpeitia e Illunbe cumplen con las expectativas de la afición taurina

Las corridas de Semana Grande resisten pese a las obras, mientras que el cartel de San Ignacio se consolida como referente taurino en Euskadi

Manuel Harina

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:16

Hay algunos aficionados que mantienen que la Feria taurina guipuzcoana tiene unas características parecidas a muchos de los actuales campeonatos de futbol. Se celebra en ... dos sedes, Azpeitia y San Sebastián, y con un par de semanas de tiempo entre una y otra. Bien es cierto que no son ferias de carácter similar, comenzando por la categoría de la plaza, pero ambas anuncian tres festejos y los aficionados acuden puntualmente a ambas. Esperemos que esta dualidad se mantenga durante muchos años. La comisión taurina de Azpeitia y la empresa BMF son los garantes de ello.

