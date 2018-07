Atracón de música en la penúltima jornada

El Hondarribia Blues Festival afronta hoy su penúltima jornada, la más intensa de las cuatro, con un auténtico atracón musical y también gastronómico. A mediodía, la tradicional barbacoa popular que acoge el Blues Village de la Benta estará amenizada por dos grupos que habrán actuado la víspera: los franceses Awek y el estadounidense Mark Hummel.

Ya por la tarde, la plaza de Armas recibirá a Tia Carroll, prestigiosa cantante de San Francisco que contará con una banda española de lujo: Mingo Balaguer (voz y armónica), Lluís Coloma (piano), Francisco Simón (guitarra), Manolo Germán (contrabajo) y Marc Ruiz (Batería). A la misma hora, en la calle San Pedro, actuarán Stephanie Ghizzoni y Max Lazzarin, matrimonio italiano unido bajo el nombre de Bayou Moonshiners y que, con piano, caja y dos voces, transmiten el inconfundible espíritu de Nueva Orleans.

Hoy sábado Blues Village (Benta): Barbacoa popular (13.00), Awek (14.00), Mark Hummel (15.00). Plaza de Armas: Tia Carroll (20.00) Calle San Pedro: Bayou Moonshiners (20.00). Benta: Ghost Number And His Tipsy Gypsies (21.30), Chicago All Stars (22.30), Ray Gelato & The Giants (0.00).

Ya por la noche en la Benta, los donostiarras Ghost Number And His Tipsy Gypsies agitarán su deliciosa coctelera de ritmos: country & western, swing, blues, calipso... Después, la intergeneracional pléyade de artistas del grupo Chicago All Stars exhibirá una muestra del blues que se hace en dicha ciudad, mientras que el británico Ray Gelato cerrará la fiesta con un divertido show que guarda las esencias del jazz de los años 40 y 50.