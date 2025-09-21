Artium museoa incorpora a su fondo documental los archivos de la donostiarra Esther Ferrer

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, ha reforzado en los últimos años su trabajo de recuperación, catalogación y difusión de archivos ... y fondos documentales de artistas presentes en su colección y en su programa expositivo, que recogen los materiales generados en el transcurso de su actividad profesional y constituyen conjuntos organizados que documentan sus trayectorias. El Centro de Documentación del Museo ha incorporado de manera reciente los materiales de archivo de Esther Ferrer (Donostia, 1937), que se unen a los fondos de otros autores con los que se ha estado trabajando durante 2025 como Gema Intxausti (Gernika, 1966) o José Félix González Placer (Gasteiz, 1951-1991). Los trabajos de investigación y catalogación de estos materiales de archivo son una tarea esencial en la preservación de la memoria y en la generación y divulgación de conocimiento.

El archivo digital de Esther Ferrer, recientemente incorporado y en cuya catalogación actualmente trabaja el Centro de Documentación, constituye un fondo singular que documenta de forma exhaustiva las diversas etapas de su práctica artística, desde los años setenta hasta la actualidad. Está compuesto por más de 6.000 documentos digitales que incluyen, entre otros, series de autorretratos, documentación expositiva, maquetas y proyectos, material sonoro y audiovisual. Artium Museoa colabora estrechamente con la artista en la catalogación de este fondo fundamental para aproximarse a la Historia del arte reciente desde un trabajo fuertemente comprometido con los nuevos lenguajes del arte, la performance y el feminismo.

Otros legados

En el año 2022, la artista Gema Intxausti donó un fondo documental integrado por siete cajas de archivos y carpetas con documentación personal, creativa y profesional vinculada a su trayectoria artística, con especial atención a las prácticas feministas desde finales de los años ochenta hasta principios de los 2000. Este fondo, ha finalizado su catalogación y es ya accesible desde la página web del museo.

El museo también trabaja con el legado de José Félix González Placer. Ha restaurado y catalogado su corpus esencial para estudiar el cine de animación experimental en Euskadi así como el contexto social de los años 90 y la 'crisis del sida' que irrumpió en esa década.