Artium museoa incorpora a su fondo documental los archivos de la donostiarra Esther Ferrer

El centro vitoriano está actualmente catalogando el material digital de la artista, que está compuesto por más de 6.000 elementos

R, Korta

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:27

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, ha reforzado en los últimos años su trabajo de recuperación, catalogación y difusión de archivos ... y fondos documentales de artistas presentes en su colección y en su programa expositivo, que recogen los materiales generados en el transcurso de su actividad profesional y constituyen conjuntos organizados que documentan sus trayectorias. El Centro de Documentación del Museo ha incorporado de manera reciente los materiales de archivo de Esther Ferrer (Donostia, 1937), que se unen a los fondos de otros autores con los que se ha estado trabajando durante 2025 como Gema Intxausti (Gernika, 1966) o José Félix González Placer (Gasteiz, 1951-1991). Los trabajos de investigación y catalogación de estos materiales de archivo son una tarea esencial en la preservación de la memoria y en la generación y divulgación de conocimiento.

