«Con 'Artificial' vamos a reírnos de la locura de las tecnologías»

¿Nos beneficiamos del uso de los móviles, los ordenadores o la inteligencia artificial o, por el contrario, somos sus víctimas? Con este planteamiento y ... muchas ganas de que el público se divierta, Alazne Etxeberría se subirá mañana al escenario de la Casa de Cultura de Lugaritz a las siete y media de la tarde con el monólogo 'Artificial'.

Relata que ha pretendido «observar hacia dónde vamos, lanzar hipótesis y reírnos de la locura de las tecnologías y de cómo estamos cada vez más sujetos para todo al móvil y a otro tipo de cacharros». Para conocer el resultado asegura que lo mejor «es ir a ver el espectáculo, una obra que nos invita también a la reflexión y a que nos observemos porque todo esto va a una velocidad que nos desborda. Desde que empecé a escribir el monólogo han cambiado un montón de cosas, cada día hay noticias y novedades sobre estos temas. Ahora que ya hemos aprendido a reenviar archivos, descargar canciones y hacer vídeollamadas, llega la inteligencia artificial a complicarnos la vida otra vez».

Se dio a conocer Alazne con la serie 'Allí abajo', participando también en los programas de televisión como 'Fake News', 'Elecciones y punto', 'Barre Librea' y en la serie 'Goazen!', así como en diversos montajes de teatro. 'Artificial' es su tercer monólogo, tras 'Mujer soltera busca' y 'De esto también se sale'.

Un espectáculo de variedades

La vorágine protagonizada por las redes sociales, la inteligencia artificial y otras tecnologías es, en su opinión, tan impactante «que hace que todos vayamos con la lengua fuera, así que me ha parecido que era el momento de pararse un poco a reírnos de todos estos asuntos».

La actriz de Errentería, que se declara seguidora de Lina Morgan, «mí ídolo de toda la vida, era una cómica y una payasa maravillosa», también admira el humor de Martes y Trece o de Goyo Jiménez. Con 'Artificial' no ha querido quedarse en un monólogo al uso, «esta vez he creado una estructura más teatral, se puede decir que es una pequeña obra de teatro y, además, he empezado a cantar. Son temas conocidos a los que cambio la letra, lo que me sirve un poco para romper la estructura de la función. ¡Creo que he creado un espectáculo de variedades!»