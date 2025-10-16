Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Naturaleza muerta con guitarra', obra de Pablo Picasso desaparecida. R. C.

Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada

Valorada en 600.000 euros, era una de las obras que iba a exhibirse desde la semana pasada en la muestra 'Bodegón' y sigue en paradero desconocido

Laura Velasco

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Se busca un Picasso asegurado en 600.000 euros. La Policía Nacional investiga el extravío del cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra', del pintor malagueño, que ... debía exhibirse en la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' de la Fundación CajaGranada, inaugurada la semana pasada en la capital granadina. Desde el centro cultural explican que al desembalar las obras para colocarlas en las distintas salas se percataron de que faltaba una. La muestra se inauguró el día que estaba previsto sin ella. Sigue en paradero desconocido.

