«He aprendido a ser tolerante, aunque hay quien piensa que es síntoma de debilidad»

Loquillo (Barcelona, 64 años) publica 'Paseo de gracia', título irónico y metafórico para un libro que bucea en su memoria barcelonesa. Mañana miércoles lo presenta ... en Donostia, la ciudad en la que reside, en el Aula de El Diario Vasco. Será a las 19.00, en el Aquarium, con entrada libre hasta completar aforo, en diálogo con el periodista Mitxel Ezquiaga y con el público.

No es la única novedad en el poliédrico perfil del músico. También lanza 'Europa', un nuevo disco de poesía basado en la vertiginosa y épica obra de Julio Martínez Mesanza, y 'Corazones legendarios', contundente álbum de duetos con clásicos propios compartidos con otros grandes artistas nacionales que verá la luz en septiembre.

– 'Paseo de gracia'. El título de su nuevo libro se asemeja a una avenida de Barcelona que todas las guías aconsejan visitar.

– 'Paseo de gracia' no es más que la historia de alguien que regresa a su ciudad en 2014, después de años de ausencia para enterrar a su madre. Es un ejercicio de memoria con un título que juega con las palabras. Una historia creada a partir de un guión gonzo inacabado sobre mi vida. Ítaca y sus consecuencias.

Aula DV Dónde y cuándo Mañana miércoles, en el Aquarium, a las 19.00, hasta completar aforo

El libro 'Paseo de gracia', editado por Roca. 23 euros.

– Su carrera comenzó en Madrid, vive en San Sebastián, pero Barcelona siempre figura en el centro de su universo.

– Barcelona es mi ADN, soy hijo de la Barcelona libertaria y 'underground' de los años 70 y protagonista de una ciudad que se desvaneció después de la resaca olímpica. Soy un personaje fronterizo porque mi carrera recorre el final de un mundo y el inicio de otro: fin de siècle

- ¿Se queda con la nostalgia o los recuerdos?

– No hay que volver donde fuiste feliz.

- Su familia y su infancia en Barcelona tuvieron momentos duros. Ustedes vivían en 'Murcia', les llamaban murcianos, charnegos.

–Tuve una infancia marcada por la Guerra Civil y el silencio que rodeaba el pasado de mi padre, que fue sargento de Carabineros de la República. Todo eso terminó el día que encontré una bomba de la contienda entre las ruinas de una fábrica y la trasladé a una comisaría cercana. Fue mi entrada al escenario de la vida. La vida es un espectáculo. Siento que tengo cierto vínculo con Murcia desde mi niñez, por ese mismo motivo... (ríe).

– Haber crecido en unos barrios donde alternaba gente trabajadora, fascistas y murmuradores, ¿le ha enseñado a detectar el bien y el mal de adulto?

– Sí, el instinto lo es todo. A mí no se me escapa una. Mi madre me educó bien, a dar la última palada de tierra. Me ha servido en el negocio en el que me muevo. Llevo 47 años navegando en un mar de tiburones donde el tonto revestido de soberbia campa a sus anchas. He trabajado con mucha gente y he forzado mi salida de varias oficinas una vez conseguida la información necesaria sobre ellas, aunque todavía piensan que me han echado.

– ¿Hemos aprendido a ser tolerantes?

– Yo he aprendido a ser tolerante pero hay quien piensa que eso es un síntoma de debilidad. Ahora mismo Europa vive inmersa en una contradicción peligrosa que recuerda a épocas pasadas.

– 'Paseo de gracia' parece un libro donde tenía mucho que decir de modo urgente.

– Es un guión cinematográfico con las referencias adecuadas para ser llevado a la pantalla. Gay Mercader, mi padrino, me dijo que antes de que otro cuente tu vida, mejor contarla tú mismo.

– ¿Barcelona fue el Madrid mediterráneo anterior a La Movida que ha caído en el olvido?

– El Consistorio y su área de influencia tienen un grave problema con la cultura popular. Sólo existe la historia oficial: la Nova Canço, la gauche divina y la rumba catalana. Uno termina por pensar que lo demás tiene que ser borrado: de la cupletista Raquel Meyer a la vida de Carlos Gardel en la condal, por no hablar de la cultura pop y rock desde el Dúo Dinámico a Los Rebeldes. En la literatura podemos hablar de Antonio Rabinad, entre otros. La negativa de la mayoría de los grupos parlamentarios a dar la medalla de honor de la ciudad a propuesta del alcalde Collboni a Loles León es otro ejemplo.

– ¿Qué le atrajo de 'Europa' de Mesanza, el poeta secreto?

– La insistencia de Luis Alberto de Cuenca, que recomendó leer a Mesanza, y la oportunidad de dedicar un disco a una sola obra. La portada del pintor Fernando Pereira y las ilustraciones de Miguel Quesada vinieron luego.

– El álbum juega con una gama versátil de melodías y tiempos. ¿Así ve a Europa?

– Al igual que 'Paseo de gracia', la muerte de mi madre activa el proyecto, que toma forma en el año 2017, una vez concedido el Premio Nacional de Poesía a Mesanza. El compositor Gabriel Sopeña pone melodías a los textos, el productor Josu García asume la dirección musical y los arreglos. Este proyecto ha sido autogestionado por un servidor y la oficina Big Star. Así veo la historia de un caballero que se une a las Cruzadas.