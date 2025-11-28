Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Hondarribia

Antzezlan musikatuak hasiko du Anton Abadia Zikloa

DV

Ostirala, 28 azaroa 2025, 13:03

Comenta

Hondarribiko Udaleko hainbat sail elkarlanean aritu dira egitarau berezia antolatzeko Gipuzkoako udalerriko Euskal Jaien 100. urteurrenaren harira, eta testuinguru horretan Anton Abadia Zikloa abiatuko dute ostiralean, azaroaren 28an, antzezlan musikatu batekin.

Ekimenaren antolatzaileek jakinarazi dutenez, XIX. mendeko euskaltzale eta kultur sustatzaile handiaren figura eta ekarpena herritarrengana hurbiltzea da Anton Abadia Zikloaren helburua.

Euskara sailaren ekimenez sortutako zikloak antzerkia, bisita gidatua eta mahai ingurua izango ditu ardatz, guztiak helburu berarekin: «Anton Abadiak Lore Jokoen bidez euskarari eta euskal kulturari egindako ekarpena ezagutaraztea eta gaur egungo kulturgintzarekin zubiak eraikitzea».

Bada, zikloa ostiralean hasiko da, azaroaren 28an, Loraldia Produkzioa taldearen 'Anton Abadia: Dublinetik Hendaiara' antzezlan musikatuarekin. Emanaldia Itsas Etxea auditoriumean izango da, 20:00etan, eta Abadiaren historia «modu bizi-bizian» kontatuko du.

Orobat, larunbatean, azaroaren 29an, bisita gidatua antolatu dute Abadia gaztelura, eta plaza guztiak dagoeneko bete dira.

Gainera, Hondarribiko Euskal Jaien 100. urtemugaren harira, hausnarketa sakonagoa ere proposatuko da abenduaren 13an, herri nortasunaren eta euskal kulturgintzaren bilakaeraren inguruko mahai inguruarekin.

Itsas Etxea auditoriumean izango da, 11:00etan, eta Koldo Ortega historialariak, Harkaitz Cano idazleak eta Antxoka Agirre kazetari eta ikertzaileak euskal jaien, lore jokoen eta euskal kulturgintzaren arteko lotura historikoa aztertuko dute, Hondarribian emandakotik nazio mailarako saltoa eginda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  5. 5 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  6. 6 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  7. 7

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  8. 8

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  9. 9 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  10. 10

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Antzezlan musikatuak hasiko du Anton Abadia Zikloa

Antzezlan musikatuak hasiko du Anton Abadia Zikloa