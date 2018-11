Un antiguo supermercado de Bruselas expone a Banksy sin su permiso

Un antiguo supermercado de Bruselas abocado a la demolición expone hasta finales de año, y sin su permiso, 61 obras del mayor icono mundial del arte urbano del siglo XXI: Banksy. «Estamos en un antiguo supermercado reconvertido en plataforma internacional de arte urbano y tenemos el inmenso honor de acoger una exposición de obra única y original del artista Banksy», explica a Efe Alexandra Lambert. Lo han visitado ya unas 20.000 personas, pero cerrará el 31 de diciembre cuando concluya un contrato de alquiler que los galeristas intentaron ampliar sin éxito. Entretanto, sus muros albergan obras como 'Girl with Balloon', 'Media' o 'Ka te Moss', pero de manera furtiva porque el artista no ha estado implicado en la muestra y ha criticado que haya que pagar 15 euros para contemplar arte concebido para mostrarse gratuitamente. Sus obras han llegado de la mano de Steve Lazarides, que fue marchante de Banksy durante once años y que ahora alquila partes de su colección personal a galerías de todo el mundo.