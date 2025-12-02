Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beñat Gaztelurrutia, durante la presentación de la programación y el catálogo de la 60 Durangoko Azoka. Félix Morquecho

Beñat Gaztelurrutia

Coordinador de Gerediaga
«Animamos a dar una oportunidad a aquello que no se conoce»

El coordinador de Gerediaga aconseja mirar la programación y el catálogo antes de acudir a Durangoko Azoka

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:14

Mirar la programación con calma, con papel y boli, y acudir a disfrutar. Son los principales consejos de Beñat Gaztelurrutia para la 60 Durangoko Azoka. Asimismo, insiste en dar las gracias a los asistentes proque sin ellos no hay Azoka. «Les pediría que vengan como todos los años, de buen humor. Tenemos mucha suerte, porque alegran Durango».

Consciente de que en algunos momentos Landako se puede llenar, insiste en la paciencia y recuerda que hay «mucho más»: presentaciones de libros y conciertos, el propio museo, dos nuevos espacios -Atarte con ilustradores y Berbagailua con podcasts-. Añade que es un plan «para pasar todo el día».

– Los últimos años Durangoko Azoka presenta un programa tan amplio que ya no es ese «a ver qué hay», pide acudir con los deberes hechos.

– Es lo que recomendamos: mirar el programa de antemano, ver dónde están los espacios, qué se puede encontrar... Eso sí, no quita para venir a ver aquello que no conoces. Animamos a dar una oportunidad a aquello que no se conoce. Por eso publicamos el programa dos semanas antes.

– Gerediaga Elkartea cada vez pone más fuerza y cuidado en la comunicación: subir los videopodcast enteros y por partes, Azoka TB con un tono diferente, estilo propio en las redes sociales... ¿La estrategia es modernizarse y llegar a otros públicos?

– La estrategia es adaptarse a las formas actuales de comunicación, es una cuestión de supervivencia. Contamos con una agencia de comunicación y nos sentimos bien aconsejados, nos avalan los resultados. Nos hemos adaptado. Tenemos materia prima, una Azoka atractiva y comunicamos con nuevas maneras.

– Con ChatGPT tan de moda, aunque polémico para muchos creadores, le hemos pedido que seleccione cinco actos: el homenaje a Joxe Azurmendi, la presentación de la investigación sobre Jon Mirande, la proyección de 'Gaua', los conciertos nocturnos y el espacio Berbagailua. ¿Qué le parece?

– Es una opción, aunque hay mil alternativas. Como curiosidad, en el estudio sociológico del año pasado se preguntó por la IA y mitad y mitad. Algunos, en general los que más tiempo llevan acudiendo, lo ven como amenaza, aunque otros, los que acaban de incorporarse al sistema cultural, como oportunidad. Lo que está claro es que ha venido para quedarse y tendremos que aprender a usarlo, porque si no nos utilizará él.

– ¿Alguna recomendación o 'tapado' de la programación?

– (Se toma un tiempo para responder). Este año K@abia ha hecho un esfuerzo especial y propone cuatro días de programación. Estamos muy contentos porque hemos recibido muchas propuestas, la mayoría de jóvenes y sobre videojuegos. Es gente que no conocíamos, estamos encantados de que se hayan dirigido a nosotros.

