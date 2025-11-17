Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias de las obras que se subastan mañana. Lusa

Amplia oferta de 'clásicos' vascos con un amplio abanico de precios

Teresa Flaño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:17

'Proyecto de la Basílica de Aranzazu 1961-1962' no es la única obra de José Sarriegui que se subasta mañana, también se encuentra 'La ... recogida de la manzana', un óleo que el ordiziarra pintó en 1945, –poco después de salir de la cárcel–, mucho más realista que el anterior y donde la influencia de Aurelio Arteta es palpable. Hasta ahora ha permanecido en el ámbito familiar y su precio de salida es de 20.000 euros.

