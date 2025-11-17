Amplia oferta de 'clásicos' vascos con un amplio abanico de precios

'Proyecto de la Basílica de Aranzazu 1961-1962' no es la única obra de José Sarriegui que se subasta mañana, también se encuentra 'La ... recogida de la manzana', un óleo que el ordiziarra pintó en 1945, –poco después de salir de la cárcel–, mucho más realista que el anterior y donde la influencia de Aurelio Arteta es palpable. Hasta ahora ha permanecido en el ámbito familiar y su precio de salida es de 20.000 euros.

Además hay otros dos cuadros de notable relevancia que también están en la oferta de Anteo, son 'Vista de Orio' y 'Amanecer en Pancorbo II', ejecutados por Darío de Regoyos en 1908 y 1903 respectivamente. En su momento pertenecieron a Ramón Aras-Jauregui, el mayor coleccionista de Regoyos que ha existido, quien compró al pintor y a su viuda más de 70 obras. Tras su fallecimiento pasó a sus herederos y finalmente pasó a una colección particular. Sus precios son de los más altos de la subasta. El primero sale por 21.000 euros y el otro por 11.000.

La oferta de artistas 'clásicos' vascos de la primera mitad del siglo XX es elevada. Se pueden adquirir algunas obras de Narciso Balenciaga –'Paisaje de 'Zamarramala' o 'Vista panorámica del puerto de Zumaya'–, Ángel Cabanas –'Caserío con bueyes' y 'Arboleda con caserío y metas'–, Gaspar Montes Iturrioz –'Paisaje de San Marcial'–, Ricardo Baroja –'La ermita'–, Valentín de Zubiaurre –'Segoviano' o 'Viejos vascos'– y Ascensio Martiarena –'Puente del Sena'–, entre otros.

El responsable de la sala de subastas, Helder Lobelos, anima a participar a aquellos que quieran iniciarse en el mundo del coleccionismo porque «se pueden encontrar piezas, principalmente litografías y grabados, a precios muy asequibles». En este apartado se encuentran nombres como José Luis Zumeta, Agustín Ibarrola, Ricardo Ugarte o Bonifacio, entre otros.