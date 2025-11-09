Amaia Arrazolaren ondarea gogoan, baita Donostian ere
E. A.
Igandea, 9 azaroa 2025, 19:47
Marra, horma-irudi, liburu eta orri ilustratuen artean bizitza ulertzeko bere modua geratuko da. Duela egun gutxi eman zen ezagutzera Amaia Arrazola (Gasteiz, 1984-Bartzelona, 2025) euskal ilustratzailea hil zela.
Bere izena azken hamarkadako ilustratzailerik nabarmenetako bat bezala ezagutzen da. Publizitatea ikasi zuen arren, 2010ean esparru hori alde batera utzi, eta marrazkigintzari ekin zion.
'Pequeña & grande Audrey Hepburn' bildumak, 'Wabi Sabi' (2018), 'Totoro y yo' (2022), 'El meteorito' eta 'Buenas noches, Simon' haurrentzako liburuak dira izenburu esanguratsuenak. Baina, literaturan ez ezik, horma irudietan ere proiektu ugari sortu zituen. Lan gehienak Bartzelonan eta Japonian egin zituen arren, Euskal Herrian ere egin zuen geldialdirik, eta Donostiak bere ondarearen parte bilakatu den lan bat mantentzen du egun; hain zuzen 2016. urtean Street tARTar jaialdirako Manteo gunean sortutako horma-irudi edo mural bat, Bizarras kolektiboarekin batera egindakoa.
Artelana Donostia 2016k, Europako Kultur Hiriburuak, hiriko arte-adierazpen garaikideenak ospatu zituen Gros auzoaren ekialdeko muturrean. Jaialdi handia izan zen, eta rap-a, hiri-dantza edo muralismoa bezalako diziplinak praktikatu eta uztartu zituen.
Street tARTar jaialdia elkarrekin diseinatu da, arte urbanoaren hainbat eratako erreferenteek osatutako batzorde batekin batera, artearen alderdi hori aldarrikatzeko eta herritarrengana hurbiltzeko. Kontzertuak eta erakustaldiak bezalako aukera konbentzionalagoak eskaintzeaz gain, formakuntzan ere eragin zuen, hainbat tailerren bitartez.
Azken lanen artean kokatzen da iaz Gasteizko jaietako kartel lehiaketa irabaztera eman zion 'Zeledonen jaitsiera' lana.