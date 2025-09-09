Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, pareja en 'Arizona'

La popular pareja de intérpretes está toda esta semana, a las ocho de la tarde, en el Teatro Principal con este texto de Juan Carlos ... Rubio que fue escrito y estrenado en 2005. La función podrá verse en castellano hoy y mañana. Las representaciones en euskera tendrán lugar de jueves a domingo.

La historia, que veinte años después sigue estando más vigente que nunca, sitúa al público en medio de un desierto, en una zona fronteriza. Una pareja ha acudido a la llamada para vigilar la frontera a su particular manera e impedir el paso de los posibles emigrantes. Inspirada en los movimientos 'trumpistas' que ya a principio de siglo llamaban a la población a proteger las fronteras ante los extranjeros,, la pieza ha sido actualizada «para dialogar con el presente», como expresan sus creadores.

«Hay gestos y frases que evocan directamente a Trump, aunque no lo nombramos. Y también salen a 'escena' algunos políticos españoles», explica Garmendia. La actriz destaca que la obra mantiene el tono tragicómico que caracteriza al autor: «Juan Carlos Rubio escribe diálogos absurdos, silencios cargados de sentido y un trasfondo oscuro que late bajo la comedia». Los personajes, Margaret y George, «parecen al principio inofensivos. El mío es una mujer sumisa, pero pronto empezará a cuestionar la situación. Él es un fiel seguidor de ideas extremas que obedece sin plantearse nada. George es un borrego de manual, alguien que cumple a rajatabla sin hacerse preguntas. Como diría mi personaje, el pobre bastante tiene consigo mismo».

Con una duración de 75 minutos, 'Arizona' propone reflexionar sobre las fronteras, los discursos políticos y la obediencia ciega. Todo ello expresado con con el peso que el tema merece, pero también con mucho humor. La puesta en escena ha supuesto un reto para el dúo protagonista, que ya coincidió tanto en programas de televisión o en montajes teatrales como 'Losers'.

Un registro más farsesco

Con 'Arizona', tras unos años de descanso para evitar confusiones entre proyectos, han vuelto a trabajar juntos en este montaje que se ha representado hasta ahora sobre todo en euskera, a penas se han hecho de momento cuatro representaciones en castellano. Sobre sus interpretaciones en esta funcion, Aitziber señala que «el público no está acostumbrado a vernos en este registro, que es bastante más farsesco, y eso incluso generó dudas en los ensayos. Pero al final hemos encontrado nuestro sitio».

Sobre la acogida que está recibiendo este montaje de Txalo y la productora de Plazaola, LaMandanga, destacan que «es muy positivo. El público conecta tanto con el humor como con los momentos más duros».

Representar una semana entera en un mismo teatro supone para Garmendia y Plazaola un reto adicional. «Como actriz me agobia un poquito pensar que podamos tener días algo más flojos de asistencia, pero ya está, es una queja mínima porque lo cierto es que actuar tantos días seguidos en este escenario como este es un privilegio».