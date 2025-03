La emotiva reacción de Aitziber Garmendia a las palabras de Cristina Ibarrola

Martín Alberdi San Sebastián Viernes, 29 de diciembre 2023 | Actualizado 14/03/2025 12:46h. Comenta Compartir

Aitziber Garmendia no se cortó. La actriz de Zaldibia, de 41 años de edad, acostumbra a dar cuenta de sus proyectos profesionales en Instagram, red social en la que a menudo comparte numerosas fotografías personales con sus más de 29.000 seguidores. Con todo, la actriz y presentadora guipuzcoana esta vez ha ido más allá y no se quedó callada ante las comentadas palabras de Cristina Ibarrola, exalcaldesa de Pamplona que este jueves tuvo que dejar el cargo a raíz de una moción de censura en la que los votos del PSOE permitieron a EH Bildu recuperar la alcaldía.

La maniobra política escoció sobremanera a la política de UPN, que no dudó en lanzar duras críticas al partido socialista aunque, eso sí, con unas polémicas palabras en las que desmereció la labor que realizan los trabajadores de la limpieza. «Nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu. Prefiero fregar escaleras», afirmó.

Críticas a Cristina Ibarrola

Las palabras de Cristina Ibarrola recibieron multitud de críticas en redes sociales, entre ellas las de rostros televisivos muy conocidos para el gran público. Es el caso de Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, quien lanzó un dardo a la exalcaldesa de Pamplona: «Porque fregar debe ser una labor indigna y vergonzosa, entiendo», afirmó con una gran ironía.

La que tampoco se calló fue Aitziber Garmendia, quien quiso dedicar a la edil de UPN un llamativo mensaje. Para ello, la de Zaldibia subió a sus stories (mensajes con caducidad de 24 horas) una imagen de su ama fregando el suelo, todo un guiño en defensa de la gran labor que realizan las trabajadoras de la limpieza.

Ejemplo de vida de Aitziber Grmendia

A la fotografía le acompañaba un pequeño texto que ilustraba muy elegantemente su censura a las palabras de Ibarrola. «Sra. Ibarrola: la mujer de la foto es Joxepi, mi madre. Trabaja en la limpieza. Fregando escaleras me ha pagado los estudios, me ha educado para respetar a la gente siempre. Gracias a ella estoy donde siempre he soñado estar. Es valiente, generosa y divertida. Estoy muy orgullosa de ella», sentenciaba en un llamativo 'recadito'. Toda una lección y ejemplo de vida.

La actriz de cine, teatro y televisión no se contentó con este comentado mensaje, sino que también aprovechó la ocasión para lanzar un dardo muy llamativo a la política de Pamplona: «Poco regamos para toda la mierda que hay…».

