Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa

Aitor Bizkarra, finalaurrekoetara, lehenengo saioan nagusitu ondoren

Urdulizko Kultur Etxean jokatu zen eta saioa hasterako sarrera guztiak agortu ziren

Jan Echevarría

Astelehena, 29 iraila 2025, 10:41

Urdulizen ospatu zen igandean Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren sailkapen faseko lehen saioa. Aitor Bizkarra gailendu zen Kultur Etxean parte hartu zuten sei bertsolarien artean , eta, beraz, bera izan da finalaurrekoetarako sailkatu dena. Saioa hasterako sarrera guztiak agortu ziren.

Saioaren sei protagonistak hauek izan ziren: Aitor Bizkarra Ruiz, Garazi Navarro Ugarteburu, Garikoitz Sarriuarte Oinandia, Izaro Bilbao Arostegi, Koldo Gezuraga Seijido eta Mikel Retolaza Etxebarria

Esan bezala, lan puntuagarriak amaituta, Aitor Bizkarra Ruiz izan zen garaile, 518.5 punturekin, eta, beraz, zuzenean pasatuko da urriaren 26an ospatuko den Zeanuriko finalaurrekora. Irabazleari jarraituz, honela geratu ziren saioaren puntuazioak: Izaro Bilbao Arostegi, 451 puntu; Mikel Retolaza Etxebarria, 447; Koldo Gezuraga Seijido, 446.5; Garazi Navarro Ugarteburu, 445 eta Garikoitz Sarriugarte Onaindia, 411.5.

Saioan Beñat Vidal Gurrutxaga egin zituen gai-jartzaile beharrak eta epaile gisa honako hauek aritu ziren: Ainhoa Arregi Elosua, Ander Arrien Aspiazu, Beñat Romero Maguregi, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Marta Ortiz Mateo, Miriam Juaristi Urizar. Idazkari beharretan Itziar Basterretxea Olarreaga. Datorren larunbatean jokatuko da lehenengo faseko bigarren saioa, Lekeition.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aitor Bizkarra, finalaurrekoetara, lehenengo saioan nagusitu ondoren

Aitor Bizkarra, finalaurrekoetara, lehenengo saioan nagusitu ondoren