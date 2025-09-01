Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Urretxu

'AA Aita' bakarrizketaren aurrestreinaldia etxean egingo du Plazaolak

Irailaren 18an izango da Labeaga Aretoan eta sarrerak salgai dira jada barreman.eus webgunean

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Astelehena, 1 iraila 2025, 12:55

2023ko maiatzaren 5ean estreinatu zuen 'Tu-Tum; Platz!' ikuskizuna Jon Plazaolak (Urretxu, 1982), lehen semea jaio eta hiru egunetara. Harekin bi urtez ibili da herriz herri eta Teok bi urteak betetzean erabaki zuen aroa amaitu zela. Baina ez aitatasunaren gaia hura baita ardatz aste gutxian estreinatuko duen 'AA Aita' bakarrizketan. Birako datak aurkeztu ostean, orain aurrestreinaldia iragarri du, hartarako semea konplize izanik. Eta umore askorekin.

Hark «grabatzen» dioen bideoan azaltzen du irailaren 18an Urretxun, Labeaga Aretoan, izango dela, arratsaldeko 19:00etan. Sarrerak jada salgai dira barreman.eus webgunean.

«Bi urte hauetan aitatasunak eman dion dena publikoarekin elkarbanatu nahi du Plazaolak (bai; ezin izan diogu burutik kendu). Esperientzia onak elkarbanatu eta funtsezkoena: oinazea monetizatu. Aitatasuna ardatz eta aitzaki izango da baita patetismo eta ergelkeria propioaz aritzeko ere, eta noski, gainontzekoen patetismo eta ergelkerian sakontzeko batez ere. Egun guztian esertzeko denborarik ez duela uneoro errepikatzen badu ere, zuen aurrean zutik ariko da. Komedia. Parre egiteko. Bueno eta publikoak etxera hausnarketa txik… Ez, benetan. Parre egiteko», dio sinopsiak.

Ez da Plazaolak esku artean duen proiektu bakarra, urtarrilean estreinatutako 'Arizona' (Txalo) antzezlanarekin oraindik biran baitan. Hain zuzen, datorren astean izango da Donostian, lehendik gaztelaniaz irailaren 8tik 10eta eta ostean, 11tik 14ra euskaraz. Biak Antzoki Zaharrean, apirilean egin bezala. George eta Margaret, Margaret eta George, AEBetako «bi paleto» oinarri hartuta mugez ariko dira, bai herrialde artekoak -hori baitu oinarri antzezlanak, errealitatean emandako gertakariak-, zein pertsonen harremanen artekoak ere.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  5. 5

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  9. 9

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  10. 10 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'AA Aita' bakarrizketaren aurrestreinaldia etxean egingo du Plazaolak

&#039;AA Aita&#039; bakarrizketaren aurrestreinaldia etxean egingo du Plazaolak