Un momento del montaje de videomapping y música en directo en la catedral de Buen Pastor. Estrada

Unas 50.000 personas han acudido a ver 'Luminiscence'

El espectáculo inmersivo que combina música en directo y videomapping ofrece hoy y mañana las últimas sesiones en el Buen Pastor

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:11

Unas 50.000 personas han disfrutado del espectáculo inmersivo 'Luminiscence' en la catedral del Buen Pastor desde el pasado 30 de mayo. Una experiencia que ... ha permitido a los asistentes viajar en el tiempo y conocer la historia del templo a través de un espectáculo que combina vídeo mapping y música en vivo. «El público ha disfrutado y el espectáculo ha cumplido el objetivo de generar sentimientos», asegura Juanma López Espino, director de producción de Banijay Iberia, empresa encargada de la producción del montaje creado por Lotchi.

