Unas 50.000 personas han acudido a ver 'Luminiscence'

Unas 50.000 personas han disfrutado del espectáculo inmersivo 'Luminiscence' en la catedral del Buen Pastor desde el pasado 30 de mayo. Una experiencia que ... ha permitido a los asistentes viajar en el tiempo y conocer la historia del templo a través de un espectáculo que combina vídeo mapping y música en vivo. «El público ha disfrutado y el espectáculo ha cumplido el objetivo de generar sentimientos», asegura Juanma López Espino, director de producción de Banijay Iberia, empresa encargada de la producción del montaje creado por Lotchi.

La buena acogida ha llevado a sus promotores a prolongar hasta finales de este mes las sesiones previstas. Así, hoy y mañana se ofrecerán dos pases diarios, a las 21.00 y a las 22.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la web www.luminiscence/sansebastian y los precios oscilan entre los 21 y 29 euros.

A falta de las últimas sesiones, López Espina destaca la «variedad de público» que ha acudido al Buen Pastor. «El 60% de los asistentes han sido menores de 45 años, y mayoritariamente han sido familias las que se han acercado». Entre visitantes, el 15% han sido extranjeros – «ha habido más de 60 nacionalidades», aclara–, que sobre todo han asistido durante los meses de julio y agosto, lo que demuestra que 'Luminiscence' «ha sido un atractivo turístico más en la ciudad», señala.

Con una duración aproximada de 50 minutos, el espectáculo resulta totalmente inmersivo, no solo por las luminosas imágenes que se proyectan en las paredes de la catedral, sino también gracias al sistema de altavoces que rodea al público. A grandes clásicos de Vivaldi, Bach o Häendel, se unen temas originales que interpretan en directo las corales Baiona Euskal Herriko Abesbatza, Andra Mari y Oñatiko Ganbara, que se van alternando según los días. En el estreno del espectáculo en Donostia los organizadores insistían en «el esfuerzo que hacemos para ser respetuosos con el entorno y al mismo tiempo presentar una propuesta atractiva para el público donostiarra».

Por toda Europa

'Luminiscence' llegaba a San Sebastián avalado por el éxito cosechado en países europeos como Francia y Alemania. Iglesias de ciudades como París, Burdeos, Reims, Ruan, Lille y Lyon han acogido el montaje, que han podido ver más de 500.000 personas. La del Buen Pastor ha sido el primer espectáculo de estas características que se ha realizado en el Estado. A partir del 26 de octubre, la Basílica de Santa María del Pi de Barcelona albergará nuevas funciones de 'Luminiscence'. Las entradas en la capital catalana ya se han agotado. Próximamente también se estrenarán espectáculos en los Países Bajos y en Norteamérica, en la Basílica de Santa María de Minneapolis.

Cada uno de los espectáculos propone un viaje a través del patrimonio y de la historia del lugar. En el caso de Donostia el montaje se divide en cuatro actos que comienzan con 'La elevación de una quimera'. La historia comienza cuando Donostia, tras ser un importante puerto comercial, debe reinventarse debido a la destrucción de las tropas napoleónicas. Convertida en una ciudad balnearia real, se lanza al proyecto de urbanismo moderno que incluye la construcción de una nueva iglesia directamente inspirada en la Edad Media. Así surgirá el Buen Pastor.

A continuación llega 'Luces y resplandores'. La ciudad ya es famosa por su playa y desde la orilla la luz del sol hace brillar las vidrieras de la nueva iglesia y da vida a su piedra. Luego, en 'El eco de los tiempos' se muestra su conversión en catedral y es donde la música de este espectáculo alcanza su plenitud. Por último, en 'Eternizar' la catedral continúa su epopeya y mira hacia el futuro.