2024an Metro Bilbaoko geltokietarako sortutako bilduma, orain Okendon
Abenduaren 31a bitartean izango da ikusgai astelehenetik ostiralera 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:30era era larunbata eta zubietan 10:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 20:00etara
J. A.
Asteartea, 18 azaroa 2025, 13:50
Metro Bilbao geltokietatik Okendoko areto berrira garraiatutako bilduma berezi honek formatu handiko piezak biltzen ditu eta, bide batez, liburuak bisitarien eskuetan jarriko ditu
Erakusketan, euskal idazle ezagunen lanak aurkezten dira, estilo eta adin desberdinetarako egokiak. Pieza hauek irudimenari bide ematen dioten jatorrizko eta irudi koloretsuen artean kokatzen dira, irakurleak erakartzeko helburuz. Ekimen honek metro geltoki bakoitza kulturgune aparta bihurtu zuen, non testuak eta irudiak uztartzen diren bidaiariz beteriko ingurune bizi-bizian.
Kolore askotako panelak
Guztira 2,30 x 1,30 metroko 20 panel instalatuko dira. Proposamen honen helburua irakurzaletasuna sustatzea da, eta, aldi berean, haur eta gazte literaturan lan egin duten euskal idazleen ekarpena aitortzea. Horrez gain, kultura eguneroko bizitzan modu irisgarri eta dinamikoan txertatzeko modua erakusten du, eta metroko geltokiak horretarako gune aproposak izan daitezkeela ere garbi uzten du.
Elkar, Denonartean, Pamiela, Kalandraka, Ikaselkar hezkuntza-argitaletxea eta Ibaizabal bezalako argitaletxeekin elkarlanalean sortutako bilduma da, jarritako testuak Antonio Rubio, Xabier Olaso, Amaia Egidazu, Nerea Ibarzabal, Anastasia Atutxa, Josu Goiko, Alaine Agirre, Usue Egia, Miren Agur Meabe, Garazi Albizua, Txabi Arnal, Paddy Rekalde, Yolanda Arrieta Malaxetxebarria, Miren Amuriza, Iñigo Astiz, Irati Bediaga, Gaizka Arostegi eta Maribel Aiertza idazleen liburuetatik atera dira eta irudiak Oscar Villán, Amaia Egidazu, Higinia Garay, Ima Mendiola, Juan Roller, Irrimarra, Usue Egia, Maite Gurrutxaga, Garazi Albizua, Belatz, Alex Orbe, Enrique Morente, Julen Tokero, Mikel Valverde, Iban Izagirre, Aitziber Alonso eta Eider Eibar ilustratzaileek egin dituzte.
Mural efimeroa erakusketak diraun bitartean
Aitziber Alonso Pikabea (Donostia, 1971) euskal ilustratzailea da eta batez ere haur eta gazte literaturako liburuak ilustratu ditu. Arte Ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta marrazkilaritzan espezializatu zen. Gainera, argazkilaritza, infografia eta multimedia bezalako arloetan ere lan egin du.
Aretoaren sarreran, eskuz egindako mural bat ikusiko da, Aitziber Alonsok propio sortutakoa. Berak ilustratutako piezetako bat dago bilduma honetan.
QR kodearekin elkarreragitea mailegua sustatzeko
Panel bakoitza liburuarekin batera aurkezten da, eta testuaren zein ilustrazioaren pasarte txiki erakusten du. Era berean, QR kode batek Donostia Kulturako edozein liburutegitan alearen mailegua errazteko aukera emango du, bisitariak liburua bere etxean irakurrikurtzeko aukera izan dezan.