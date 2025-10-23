La zumaiarra Janire González-Etxabarri recibirá un homenaje este viernes en Anoeta

Sara Utrera Zumaia Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

Janire González-Etxabarri será protagonista este viernes en Anoeta, donde recibirá un homenaje antes del encuentro que enfrenterá a la Real Sociedad y al Sevilla (21.00 horas).

El club txuri-urdin ha informado en su página web que los prolegómenos del encuentro de esta noche servirán para rendir «un merecidísimo homenaje a tres de nuestros deportistas más destacados». Y es que además de la surfista zumaiarra, quien se ha proclamado recientemente campeona del mundo en los ISA World Surfing Games 2025, también se reconocerá los logros de otros dos grandes deportistas: el donostiarra Iñigo Llopis y la zubietarra Nahia Zudaire, quienes se proclamaron campeones del mundo de natación adaptada en el Campeonato disputado en Singapur en el mes de septiembre. Los tres recibirán todo el cariño de la afición antes de que comience a rodar el balón en el encuentro de Anoeta.

Janire González-Etxabarri se proclamó el pasado mes de septiembre campeona del mundo de surf en El Salvador. La joven surfista se impuso en la final a la portuguesa Sequeira, a la australiana Fitzgibbons y a la peruana Rodríguez, para llevarse el título.

Pocos días después, organizado por ZISKE Zumaiako Itzurun Surf Elkartea, recibió un merecido homenaje en su pueblo. La surfista fue recibida entre aplausos y tablas de surf por sus vecinos, amigos y compañeros de olas en la cofradía. Ahí, en la plazoleta, le ofrecieron un aurresku y le hicieron entrega de un ramo de flores. Después subió al balcón, donde agradeció emocionada a las y los asistentes por su apoyo y recibió un obsequio por parte del alcalde, Iñaki Ostolaza, en nombre del Ayuntamiento. La zumaiarra estuvo arropada por su familia, compañeros de ZISKE y amigos y amigas.

Y es que con tan solo 20 años Janire González-Etxabarri puede presumir ya de un espectacular palmarés. Habitual en los podios en las categorías inferiores, ha sido tres veces campeona de Europa júnior (2020, 2021 y 2022), y ha competido de forma continuada en las Challenger Series tanto en 2024 como en 2025. En el circuito de las Qualifying Series acumula este año tres segundos puestos (Taghazout Bay, Lacanau Pro, Broadmasters Open) y un quinto puesto (Ballito Open) y un séptimo (Abanca Pantin Classic). En 2024 disputó su primer Mundial ISA absoluto, terminando en el puesto 15, y consiguiendo el billete para disputar sus primeros Juegos Olímpicos.

En los Juegos de París, disputados en Tahiti, concluyó en el puesto 17. Y este año ha podido incluir el título de campeona del mundo.