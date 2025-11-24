Zumaiako Musika Bandak Astor Piazzolla omenduz ospatu du Santa Zezilia eguna

ZumaiaZumaiako Musika Bandak Astor Piazzolla omenduz ospatu du Santa Zezilia eguna
Zumaia
Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:14
Zumaiako Udal Musika Bandak (ZUMB) 'Hommage à Piazzolla' kontzertua eskainiko zuen larunbat arratsaldean Zumaiena ikastolako areto nagusian, Santa Zezilia egunean. Kontzertu berezia izango zen, izan ere, aurten Joxe Mari Azkuek hamar urte bete ditu bandako zuzendari gisa. Gainera, Maria Zubimendi akordeoilaria izan zen emanaldian bakarlari moduan. Astor Piazzolla (1921-1992) musikagile argentinarraren 'Libertango', 'Adios Nonino', 'Contrabajeando', 'Invierno Porteño', 'Primavera Porteña', 'Chiquilin de Bachin', 'Street Tango', eta 'Suite from Maria de Buenos Aires' piezak eskaini zituzten; eta programan iragarrita ez zeuden Piazzollaren beste pieza batzuk ere, sorpresa moduan.