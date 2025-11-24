Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

SARA UTRERA

Zumaia

Zumaiako Musika Bandak Astor Piazzolla omenduz ospatu du Santa Zezilia eguna

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:14

Comenta

Zumaiako Udal Musika Bandak (ZUMB) 'Hommage à Piazzolla' kontzertua eskainiko zuen larunbat arratsaldean Zumaiena ikastolako areto nagusian, Santa Zezilia egunean. Kontzertu berezia izango zen, izan ere, aurten Joxe Mari Azkuek hamar urte bete ditu bandako zuzendari gisa. Gainera, Maria Zubimendi akordeoilaria izan zen emanaldian bakarlari moduan. Astor Piazzolla (1921-1992) musikagile argentinarraren 'Libertango', 'Adios Nonino', 'Contrabajeando', 'Invierno Porteño', 'Primavera Porteña', 'Chiquilin de Bachin', 'Street Tango', eta 'Suite from Maria de Buenos Aires' piezak eskaini zituzten; eta programan iragarrita ez zeuden Piazzollaren beste pieza batzuk ere, sorpresa moduan.

