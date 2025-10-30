Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Zumaia

La zona de Narrondo permanecerá con tráfico alternativo hasta finales de febrero

S.U.

zumaia.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

Comenta

La Diputación Foral de Gipuzkoa está realizando los trabajos para la construcción del bidegorri entre Narrondo e Iraeta y, como consecuencia de estas obras, un carril de la carretera N-634 se encuentra cortado desde el pasado 8 de octubre, a la altura de la empresa Bombas Azkue, en un tramo aproximado de 210 metros. El camino está señalizado, y se pide a las y los conductores que conduzcan con precaución en esa zona.

La carretera está abierta al tráfico con paso alternativo, por lo que, sobre todo en horas punta, está causando congestión vehicular y, en consecuencia, inconvenientes entre las y los conductores. Se prevé que el carril permanezca cerrado, por lo menos, hasta finales de febrero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La zona de Narrondo permanecerá con tráfico alternativo hasta finales de febrero