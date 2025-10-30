La zona de Narrondo permanecerá con tráfico alternativo hasta finales de febrero

S.U. zumaia. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La Diputación Foral de Gipuzkoa está realizando los trabajos para la construcción del bidegorri entre Narrondo e Iraeta y, como consecuencia de estas obras, un carril de la carretera N-634 se encuentra cortado desde el pasado 8 de octubre, a la altura de la empresa Bombas Azkue, en un tramo aproximado de 210 metros. El camino está señalizado, y se pide a las y los conductores que conduzcan con precaución en esa zona.

La carretera está abierta al tráfico con paso alternativo, por lo que, sobre todo en horas punta, está causando congestión vehicular y, en consecuencia, inconvenientes entre las y los conductores. Se prevé que el carril permanezca cerrado, por lo menos, hasta finales de febrero.