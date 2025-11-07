Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zabalik dago Zumaiako goi-mailako kirolariei eta behar bereziak dituzten herritarrei zuzendutako dirulaguntzak eskatzeko epea

Azaroaren 19ra bitartean aurkeztu ahal izango dira eskaerak, udalaren egoitza elektronikoaren bidez edo aurrez aurre, HAZ zerbitzuan

S. U.

Zumaia.

Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:12

Comenta

Zumaiako Udalak norbanako kirolariei zuzendutako dirulaguntzak eskatzeko epea zabaldu du. Laguntzak goi-mailako kirolariei eta aniztasun funtzionala duten haur eta gazteei zuzenduta daude. Eskaerak azaroaren 19ra bitartean aurkeztu ahal izango dira.

Laguntza hauek Zumaian erroldatutako goi-mailako kirolariei eta aniztasun funtzionala duten 18 urtetik beherako herritarrei zuzenduta daude —urte naturalean 18 urte betetzen dituztenak barne—, betiere udalaren kirol-jardueretan parte hartu badute.

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa eta eranskinak udalaren webgunean daude eskuragarri. Prozedura doakoa da, eta izapideak telematikoki egitea gomendatzen da.

Eskaera telematikoa egiteko eta informazio guztia: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU081128302. Eskaera orria Udalaren webgunetik deskargatu daiteke, albistean dagoen estekan klikatuz.

