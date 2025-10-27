Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zomorroak egiteko tailerra eskainiko du azaroak 8an. DV

Zumaia

Zabalik dago Aran Santamariaren tailerretan parte hartzeko izena emateko epea

S. U.

Zumaia.

Astelehena, 27 urria 2025, 20:22

Comenta

Dagoeneko zabalik dago Aran Santamariaren tailerretan parte hartzeko izena emateko epea. 4 urtetik gorako haurrei eta haien familiei zuzendutako bi tailer eskainiko ditu artistak azaroan, Alondegia kultur etxean: alde batetik, azaroaren 8an, larunbata, Zomorroak egiteko saioa eskainiko da; eta bestetik, azaroaren 22an, larunbata, formekin irudiak osatzeko saioa. Bi tailerrak 17:00etatik 18:30era eskainiko dira.

Azaroaren 3a baino lehen

Parte hartu nahi dutenek azaroaren 3a baino lehen eman beharko dute izena, Alondegian, 9:30etik 14:30era, 943 86 10 56 zenbakira deituz edo alondegia@zumaia.eus helbidera idatziz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zabalik dago Aran Santamariaren tailerretan parte hartzeko izena emateko epea

Zabalik dago Aran Santamariaren tailerretan parte hartzeko izena emateko epea