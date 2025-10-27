ZumaiaZabalik dago Aran Santamariaren tailerretan parte hartzeko izena emateko epea
S. U.
Zumaia.
Astelehena, 27 urria 2025, 20:22
Dagoeneko zabalik dago Aran Santamariaren tailerretan parte hartzeko izena emateko epea. 4 urtetik gorako haurrei eta haien familiei zuzendutako bi tailer eskainiko ditu artistak azaroan, Alondegia kultur etxean: alde batetik, azaroaren 8an, larunbata, Zomorroak egiteko saioa eskainiko da; eta bestetik, azaroaren 22an, larunbata, formekin irudiak osatzeko saioa. Bi tailerrak 17:00etatik 18:30era eskainiko dira.
Azaroaren 3a baino lehen
Parte hartu nahi dutenek azaroaren 3a baino lehen eman beharko dute izena, Alondegian, 9:30etik 14:30era, 943 86 10 56 zenbakira deituz edo alondegia@zumaia.eus helbidera idatziz.