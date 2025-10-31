Últimos días para poder visitar la exposición de fotografía submarina

Sara Utrera zumaia. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La exposición de fotografía submarina organizada dentro del marco del Cimasub Tour 24/25 -Ciclo internacional de Cine Submarino llega a su fin. El Cimasub ha recorrido diferentes localidades de Gipuzkoa y Bizkaia con una programación variada que combina cine submarino, exposiciones fotográficas y actividades escolares. Al igual que en años anteriores, el público de Zumaia ha podido disfrutar durante estos días de los diferentes trabajos audiovisuales y fotográficos de la última edición del Cimasub, joyas que muestran la belleza, la diversidad y la fragilidad del mundo marino.

La muestra es una oportunidad única para admirar las mejores fotografías presentadas en el concurso anual del festival. Las imágenes seleccionadas transportan al espectador a algunos de los paisajes marinos más espectaculares del mundo, desde coloridos arrecifes de coral hasta oscuras profundidades habitadas por criaturas misteriosas.

La exposición fotográfica del mundo submarino estará en la Sala Oxford de Alondegia hasta mañana 2 de noviembre. La muestra podrá ser visitada hoy y mañana de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00.