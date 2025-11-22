Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exposición 'Iñaki Olazabal bidean' en la sala Oxford. SARA UTRERA

Zumaia

Último día de la exposición colectiva 'Iñaki Olazabal bidean' en Oxford

S. U.

ZUMAIA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

Hoy domingo, será el último día de la exposición 'Iñaki Olazabal bidean'. La asociación de escultores y escultoras de Euskal Herria, Eskuahaldunak, ha querido recordar y homenajear al artista, que falleció en mayo, mediante esta muestra colectiva. 'Iñaki Olazabal bidean', en la que han participado 40 artistas, reúne dos piezas del propio Olazabal y una variedad de obras de varios compañeros de profesión. La exposición podrá ser visitada por última vez hoy, 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Último día de la exposición colectiva 'Iñaki Olazabal bidean' en Oxford

Último día de la exposición colectiva &#039;Iñaki Olazabal bidean&#039; en Oxford