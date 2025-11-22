Último día de la exposición colectiva 'Iñaki Olazabal bidean' en Oxford

S. U. ZUMAIA. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

Hoy domingo, será el último día de la exposición 'Iñaki Olazabal bidean'. La asociación de escultores y escultoras de Euskal Herria, Eskuahaldunak, ha querido recordar y homenajear al artista, que falleció en mayo, mediante esta muestra colectiva. 'Iñaki Olazabal bidean', en la que han participado 40 artistas, reúne dos piezas del propio Olazabal y una variedad de obras de varios compañeros de profesión. La exposición podrá ser visitada por última vez hoy, 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.