Última donación de sangre del año, el miércoles

El miércoles, día 12, será día de donación en Zumaia. Será la última cita del año, y, como siempre, será en el Hogar del Jubilado de 16.30 a 20.30 horas. Las personas interesadas en donar pueden pedir cita, hasta las 08.00 del lunes, a través de la página web www.gotatanta.eus El lunes y el martes se podrá coger cita únicamente por teléfono, llamando al 609812706 entre las 17.30 y las 21.00 horas.