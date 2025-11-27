Traslado de los contenedores que se encuentran frente a los muros de los jardines de Erkibe, hoy

S.U. zumaia. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Las obras de reurbanización del entorno del jardín de Erkibe comenzarán en diciembre. Debido a la ordenación del nuevo espacio, los contenedores que actualmente se encuentran frente a los muros de los jardines de Erkibe se trasladarán a los siguientes puntos. Los contenedores de residuos comunes (orgánico, envases ligeros, papel y rechazo) se moverán al nuevo punto de residuos que estará ubicado en Txomin Agirre kaia. La modificación se llevará a cabo hoy, 28 de noviembre. Por otro lado, la caseta de reciclaje (residuos especiales) se trasladará al barrio Alai. Por lo tanto, en adelante, los pequeños residuos especiales deberán depositarse frente al Eroski del barrio de Alai.