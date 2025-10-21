'Simón de la montaña', hoy en cinefórum

S. U. ZUMAIA. Martes, 21 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El cineclub Ostarrena presenta hoy, en sesión de cinefórum, la película 'Simón de la montaña' del director Feredico Luis. La proyección comenzará a las 19.00 horas en Aita Mari, y el precio de la entrada será de 5 euros. «Simón es un joven de 21 años que vive al borde de la cordillera de los Andes. Comienza a pasar tiempo con un grupo de chicos como él, con discapacidad, que inventan sus propias reglas para amar y divertirse, mientras crecen y buscan su lugar en un mundo que no parece estar diseñado para ellos», adelanta su sinopsis.