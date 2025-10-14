Sergio Fernández, de La Zurriola, gana el Concurso Intersocial de Pesca al Lanzado

Sara Utrera Zumaia Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Organizado por la sociedad Anade, el pasado domingo se disputó el LXXI Concurso Intersocial de Pesca al Lanzado Memorial Iñaki Espilla.

El certamen contó ... con la participación de pescadores de diferentes clubes como La Zurriola, Izkiro, Mons, y del propio Anade, entre otros.

Como en ediciones anteriores, el concurso se disputó entre las 8.30 y las 13.00 horas, desde la rampa Arbustain hasta la punta del faro, y la zona de Orroaga. La clasificación quedó de la siguiente manera: Sergio Fernández, de la sociedad La Zurriola, fue el ganador de la 71º edición del certamen con 2.748 puntos; el segundo puesto fue para Jordi López, del club Izkiro, con 2.108 puntos; y el tercero para Mikel González, de La Zurriola con 1.910 puntos. El propio González fue quien capturó la Pieza Mayor. Ana Belén Mesa fue la mejor pescadora entre las y los participantes del club Anade de Zumaia con 1.628 puntos; además, se llevó el premio de Primera Dama del certamen. El segundo mejor pescador de Anade fue Iñigo Cárdenas con 1.528 puntos, y el tercero Yerai Corrales con 1.270. El premio de Mejor Veterano fue para Carlos Rodríguez, del club Mons-A, con 1.644 puntos Por último, la sociedad Anade fue el mejor club entre los participantes del concurso Memorial Iñaki Espilla.

