'Tú a rosas y yo a hortensias' de Ane Adan y Diego Malcorra, hasta el 9 de septiembre

El pasado viernes quedó inaugurada en la la sala Oxford la exposición 'Tú a rosas y yo a hortensias' de Ane Adan y Diego ... Malcorra, una conversación entre dos formas de mirar y de pintar. Ane Adan y Diego Malcorra comparten vida y ahora también espacio expositivo, en una muestra donde los colores, los gestos y los momentos compartidos toman protagonismo. «No se trata de obras idénticas ni de estilos que se mezclan del todo, sino de dos maneras de ver lo cotidiano, lo que nos rodea, lo que vivimos juntos. A veces coincidiendo, a veces no. Como las flores del título: distintas, pero igual de vivas», explicaban los artistas antes de inaugurar la muestra de la sala de Alondegia.

Malcorra presenta cinco pinturas que representan el folclore, la música y la festividad. En uno de los cuadros el público puede conocer a su propia familia y en otro varios rincones de Zumaia. Y es que el artista ha realizado una obra dedicada al municipio –y pintado con motivo de esta exposición–, en el que se puede ver a un grupo de personas disfrutando en una plazoleta frente a la casa de la cultura, la cofradía y la sociedad Pulpo, acompañados de la música.

Adan, por su parte, expone seis obras en la sala Oxford. Entre los cuadros que muestra se encuentran algunos abstractos y otros en los que ha querido mostrar una de sus mayores aficiones: el tenis. Mediante estos cuadros, Adan muestra al público la parte artística de las pistas de tenis. Le gusta sacar fotos a las pistas y mostrarlas desde diferentes perspectivas. A la hora de pintarlas juega con las líneas, las cuales nunca son rectas. Estas pistas, de diferentes colores, se pueden ver en los cuadros de grande formato de la sala, y en una colección de cuadros de pequeño formato que juntas forman una única obra.

A diferencia de las de Diego Malcorra, las obras de Ane Adan no cuentan con personajes, por lo que el público puede disfrutar y diferenciar las obras, la técnica y los estilos de ambos artistas. Sin embargo, Malcorra y Adan han unido su forma de pintar y de expresarse mediante una pieza creada conjuntamente en la que se puede ver a los propios artistas sentados en un banquillo de una pista de tenis.

Encuentros y costumbres

Las pinturas hablan de encuentros, costumbres, música, lugares comunes y miradas propias. «Y lo hacen con sinceridad, sin demasiadas vueltas. Lo que hay aquí es lo que somos: dos personas que pintan desde lo que sienten y desde donde están», han expresado Malcorra y Adan.

Diego Malcorra (Donostia, 1992) es un pintor autodidacta. Aunque ha recibido algunas clases de dibujo, su relación con el arte viene desde la infancia, siempre presente en su entorno familiar. Ha vivido en Madrid y Portugal, lugares que han marcado su forma de mirar lo cotidiano. Ane Adan (Donostia,1995), por su parte, es una pintora autodidacta que encontró en el arte «una forma de expresión personal». Su madre, también artista, fue quien la introdujo en este mundo creativo, dejando «una huella profunda» en su camino artístico.

Se podrá disfrutar de la muestra 'Tú a rosas y yo a hortensias' de Adan y Malcorra hasta el 9 de septiembre en el siguiente horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas, y los fines de semana de 12.30 a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas.