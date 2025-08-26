Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Diego Malcorra y Ane Adan frente a varias de sus obras, el pasado viernes. FOTOS SARA UTRERA

Zumaia

'Tú a rosas y yo a hortensias' de Ane Adan y Diego Malcorra, hasta el 9 de septiembre

Presentan una conversación entre dos formas de mirar y pintar en una muestra colorida con gestos y momentos compartidos

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Martes, 26 de agosto 2025, 20:16

El pasado viernes quedó inaugurada en la la sala Oxford la exposición 'Tú a rosas y yo a hortensias' de Ane Adan y Diego ... Malcorra, una conversación entre dos formas de mirar y de pintar. Ane Adan y Diego Malcorra comparten vida y ahora también espacio expositivo, en una muestra donde los colores, los gestos y los momentos compartidos toman protagonismo. «No se trata de obras idénticas ni de estilos que se mezclan del todo, sino de dos maneras de ver lo cotidiano, lo que nos rodea, lo que vivimos juntos. A veces coincidiendo, a veces no. Como las flores del título: distintas, pero igual de vivas», explicaban los artistas antes de inaugurar la muestra de la sala de Alondegia.

