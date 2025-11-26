El PNV presenta diez propuestas de mejora para los presupuestos de 2026

EAJ-PNV de Zumaia ha presentado un conjunto de diez propuestas de mejora para los presupuestos municipales de 2026, con un total de 1.028. ... 000 euros de inversión. «Estas propuestas están diseñadas para mejorar diversos aspectos fundamentales de la vida en el municipio, desde la participación ciudadana hasta la sostenibilidad en la movilidad, pasando por la mejora de infraestructuras y el apoyo a los colectivos más vulnerables», ha explicado el grupo jeltzale.

Las propuestas se centran en áreas clave como la movilidad sostenible, la renovación de infraestructuras públicas, el deporte, el bienestar de los colectivos, la vivienda y la gestión del patrimonio municipal. EAJ-PNV considera «imprescindible que el presupuesto de 2026 refleje las necesidades reales de la ciudadanía», para lo cual ha propuesto una serie de medidas «concretas y viables que permitirían llevar a cabo estos proyectos en el próximo ejercicio».

En Participación ciudadana y transparencia propone una partida de 5.000 euros para habilitar la opción de seguir los plenos en directo, a través de grabaciones y streaming, «un derecho fundamental para que la ciudadanía esté informada en todo momento».

Para el Plan de Movilidad propone destinar 140.000 euros para ampliar y reforzar la red de aparcamientos para bicicletas en puntos clave como la estación de tren, el polideportivo y Amaia plaza. Y 30.000 euros para la instalación de puntos de recarga eléctrica, «para fomentar la movilidad verde y dar cobertura a aquellos que no tienen acceso a carga en sus hogares o lugares de trabajo».

En cuanto a infraestructuras urbanas, el grupo jeltzale quiere que se destinen 200.000 euros a la renovación de los parques infantiles, y 56.000 euros para la renovación y mejora de los servicios de los baños públicos en puntos estratégicos de Zumaia.

En deporte, propone invertir 90.000 euros para la renovación de la maquinaria del gimnasio de Lubaki y de Itxas Kiroldegia. «Una acción urgente debido al mal estado de los equipos actuales», señala el PNV.

Para el Bienestar de los colectivos, propone invertir 200.000 euros para la instalación de un sistema de aire acondicionado en el hogar de los jubilados, «dando cumplimiento al acuerdo unánime del Pleno de marzo de 2024 para crear refugios frente al calor en un contexto de emergencia climática». Y 92.000 euros para aumentar la intensidad de la iluminación pública en áreas con baja visibilidad, mejorando la seguridad en la vía pública.

En cuanto a vivienda, el grupo jeltzale quiere destinar 200.000 euros para la compra de terrenos y el impulso de iniciativas de vivienda protegida, «con el fin de facilitar el acceso a la vivienda en un municipio en crecimiento».

Y, por último, en Patrimonio municipal, 15.000 euros para un estudio de los edificios municipales, «con el fin de catalogar y determinar el uso adecuado de las propiedades del Ayuntamiento».

EAJ-PNV subraya que estas propuestas son «necesarias para mejorar la calidad de vida de los y las zumaiarras, adaptando el presupuesto a las verdaderas necesidades del municipio». Con estas medidas, afirma que el municipio puede «dar un salto cualitativo en muchos ámbitos, mejorando la infraestructura, la movilidad, el bienestar y la participación ciudadana».