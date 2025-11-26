Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concejales del PNV-EAJ de Zumaia. EAJ

El PNV presenta diez propuestas de mejora para los presupuestos de 2026

El grupo jeltzale propone inversiones en participación ciudadana, movilidad, infraestructuras, deporte, bienestar colectivo y vivienda, «para mejorar la calidad de vida en Zumaia»

Sara Utrera

Sara Utrera

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

EAJ-PNV de Zumaia ha presentado un conjunto de diez propuestas de mejora para los presupuestos municipales de 2026, con un total de 1.028. ... 000 euros de inversión. «Estas propuestas están diseñadas para mejorar diversos aspectos fundamentales de la vida en el municipio, desde la participación ciudadana hasta la sostenibilidad en la movilidad, pasando por la mejora de infraestructuras y el apoyo a los colectivos más vulnerables», ha explicado el grupo jeltzale.

Te puede interesar

