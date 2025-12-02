Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concejales del PNV de Zumaia.
Zumaia

El PNV critica la «falta de voluntad» de EH Bildu para negociar las propuestas de los jeltzales para los Presupuestos

El Gobierno municipal votó en contra de las 10 propuestas presentadas por los jeltzales

Sara Utrera

Sara Utrera

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:01

En el Pleno de la semana pasada, el PNV votó en contra del proyecto de presupuesto de 2026. «Las debilidades y carencias del documento, junto ... con la falta de interés del Gobierno municipal por alcanzar un acuerdo real, hicieron imposible apoyar las cuentas», ha criticado el partido jeltzale, el cual considera que mostró su disposición para dialogar y buscar consensos.

