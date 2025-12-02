El PNV critica la «falta de voluntad» de EH Bildu para negociar las propuestas de los jeltzales para los Presupuestos

En el Pleno de la semana pasada, el PNV votó en contra del proyecto de presupuesto de 2026. «Las debilidades y carencias del documento, junto ... con la falta de interés del Gobierno municipal por alcanzar un acuerdo real, hicieron imposible apoyar las cuentas», ha criticado el partido jeltzale, el cual considera que mostró su disposición para dialogar y buscar consensos.

EAJ-PNV presentó 10 propuestas «concretas y realizables», adaptadas a las necesidades del municipio. Aunque consideran que éstas estaban alineadas con las prioridades de Zumaia, «el Gobierno municipal no mostró suficiente voluntad, flexibilidad ni disposición para negociar». Al no incorporar estas mejoras, el PNV optó por votar en contra del proyecto presupuestario.

El ahorro neto aumenta en 900.000 euros, «pero este incremento se debe principalmente a la subida del Fondo Foral, y no a una gestión eficiente del gasto, por lo que no supone un crecimiento sostenible». El grupo ha explicado que los ingresos incluyen, además, la venta de un terreno público por 1,2 millones de euros.

Según el PNV, «el principal problema es la baja ejecución del Gobierno municipal, que repite proyectos año tras año sin llevarlos a cabo». Un ejemplo de ello es que el Ayuntamiento mantiene 5 millones de euros de su tesorería en un depósito a plazo fijo. Esto cuestiona si es adecuado subir tasas, recargos y reducir bonificaciones para mantener dinero sin usar».

Según los jeltzales, el proyecto no recoge ningún proceso de participación ciudadana. «Pese a que el Plan de Movilidad se aprobó con cuatro años de retraso, medidas sencillas y posibles desde el inicio -como aparcamientos para bicicletas y puntos de recarga eléctrica- no se han incluido». Asimismo, han criticado que tampoco se recogen «mejoras necesarias» en varios servicios e infraestructuras: parques infantiles, baños públicos, instalación de aire acondicionado en la casa de jubilados o aumento de la intensidad del alumbrado público.

Además, EAJ-PNV propuso retransmitir los plenos para mejorar la transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información municipal. El grupo ha señalado que apoya el proyecto de Marianton Parkea en su totalidad. «El partido lo impulsó en 2019 y se alcanzó un acuerdo en 2022. El problema es que el Gobierno municipal no lo ha ejecutado desde entonces». No considera «adecuado» destinar un millón de euros a un solo espacio cuando otros parques del municipio necesitan mejoras importantes. La propuesta de EAJ-PNV es desarrollar el parque por fases o estudiar la adaptación de partes del proyecto a otras zonas del municipio.

Por otro lado, ha explicado que, durante la negociación, se pidió a EAJ-PNV votar a favor del presupuesto aceptando solo cuatro de las diez propuestas presentadas. «EAJ-PNV ofreció la abstención incorporando únicamente la retransmisión de los plenos. El Gobierno municipal no mostró mayor flexibilidad, y la propuesta no avanzó».

Desde el partido jeltzale han explicado que seguirán trabajando en «propuestas útiles para Zumaia y defendiendo los intereses y necesidades de la ciudadanía».