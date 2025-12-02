Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

El plazo de inscripción para el concurso de escaparates de Navidad finaliza el 9 de diciembre

S. U.

zumaia.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Comenta

La Asociación de Comerciantes y Hosteleros Gertu convoca el XXVII. concurso de escaparates de Navidad. El certamen está dirigido a todos los establecimientos de Zumaia cualquiera que sea su actividad comercial, con el fin de incentivar el esfuerzo y la decoración de los escaparates navideños. Las inscripciones deberán realizarse antes del 9 de diciembre, llamando o enviando un WhatsApp a Gertu (638 004 576), o escribiendo correo electrónico a zumaiaelkartea@gmail. com. Para completar la inscripción, se facilitarán los siguientes datos: Nombre comercial, dirección del escaparate que participa en el concurso, nombre y apellidos de la persona representante y número de teléfono de contacto.

Los escaparates que participen en el concurso deberán estar colocados para su exhibición el día 10 de diciembre y no se podrá modificar la decoración hasta el día 28 del mismo mes. En el escaparate participante deberá estar visible el distintivo del concurso facilitado por la asociación. La ausencia de esta acreditación o la intencionada dificultad para su localización implicará la descalificación del establecimiento participante.

Se otorgarán cinco premios: 200 euros en bonos de compra y 100 euros en bonos de compra para el resto de las categorías. En total habrá cinco categorías de Premios: Primer premio; el escaparate más original; el escaparate más colorido; el escaparate más representativo de la Navidad; y el escaparate mejor iluminado.

El jurado estará compuesto por tres miembros especializados en escaparatismo y diseño visual, y realizará su valoración destacando los siguientes aspectos: técnica de ejecución y composición (contraste visual del producto); creatividad y originalidad; gama cromática (combinación de colores); efectividad de los mensajes de la imagen; e iluminación para conseguir la ambientación.

La entrega de los premios se realizará antes del 24 de diciembre.

