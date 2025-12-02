Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El establecimiento Koketa fue el ganador del concurso en la pasada edición. Gertu
Zumaia

El plazo de inscripción para el concurso de escaparates de Navidad finaliza el día 9

La asociación Gertu ha organizado la XXVII. del evento, dirigido a todos los establecimientos de Zumaia cualquiera que sea su actividad comercial, con el fin de incentivar el esfuerzo y la decoración de los escaparates navideños

Sara Utrera

Sara Utrera

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

Gertu, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Zumaia, convoca el XXVII concurso de escaparates de Navidad. El certamen está dirigido a todos los establecimientos de Zumaia, cualquiera que sea su actividad comercial, con el fin de incentivar el esfuerzo y la decoración de los escaparates navideños.

