Piden colaboración ciudadana para investigar las vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo

Representantes de los tres grupos municipales que conforman la corporación de Zumaia han invitado a las y los zumaiarras a dar sus testimonios en relación ... con el franquismo.

El Ayuntamiento de Zumaia y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han firmado un nuevo convenio de colaboración para seguir investigando las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las y los zumaiarras entre 1959 y 1978. Este proyecto da continuidad a los trabajos de memoria histórica realizados por el Ayuntamiento en legislaturas anteriores, así como a la labor que han realizado y siguen realizando las asociaciones memorialistas. En este sentido, el alcalde Iñaki Ostolaza, la concejala de EH Bildu Marina Bidasoro, el concejal del PNV Joxemi Antia y la concejala del PSE Duñike Agirrezabalaga han comparecido, junto al investigador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Javier Buces, para solicitar colaboración a la ciudadanía.

Más allá de las vulneraciones de derechos humanos, quieren recoger también los ambientes y vivencias del franquismo. Se quiere recopilar datos, información y testimonios sobre la represión política, el exilio, la censura, el acoso social o cualquier otra vulneración de los derechos que se hayan guardado en silencio. Para ello, contarán con documentos históricos y testimonios, tanto directos como secundarios.

Tal y como informó este periódico la semana pasada, este proyecto no solo se enfoca en el pasado, sino que mira al presente y al futuro. Busca la verdad, la justicia y la reparación para quienes sufrieron vulneraciones de derechos y para sus allegados. Pero, además, tiene como objetivo ofrecer la memoria como herramienta para toda la sociedad. «Este tipo de actuaciones también tienen como objetivo promover la conciencia ciudadana para que no se repita lo sucedido», han señalado desde el Ayuntamiento.

Por ello, el trabajo no se quedará en los archivos, sino que habrá una charla informativa, presentaciones públicas y una página web para difundir los resultados. «No se trata solo de investigar, sino de dar a conocer, de fomentar la participación ciudadana, de reflexionar sobre lo sucedido y de hacer llegar la memoria viva a las nuevas generaciones», han señalado. En todo este trabajo, además, se tendrá en cuenta la perspectiva de género, ya que muchas veces, en los casos de represión y violencia, las vivencias de las mujeres suelen quedar más silenciadas.

Aportación de la ciudadanía

En este trabajo será imprescindible la aportación de las y los zumaiarras. Quienes quieran compartir testimonios, documentos, recuerdos o cualquier otra información tendrán las puertas abiertas. Para ello, el Ayuntamiento de Zumaia y Aranzadi han puesto en marcha la Oficina de la Memoria, que recogerá información y resolverá todas las dudas que puedan surgir.

La Oficina de la Memoria estará ubicada en el Ayuntamiento de Zumaia, los martes de octubre (días 14, 21 y 28), de 10.00 a 13.00 horas. Las personas interesadas en concertar una cita fuera de este horario deberán llamar al teléfono 699.809130 o escribir al e-mail memoria@aranzadi.eus.