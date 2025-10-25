Patxi Irazabal gana el XIX Rally fotográfico del Olarro Eguna

El pasado 20 de septiembre, con motivo del Olarro Eguna, se celebró el XIX rally fotográfico organizado por la asociación Distira, en colaboración con el ... Ayuntamiento de Zumaia. Según explicaron desde Distira, en el certamen participaron un total de 37 personas, de los cuales 17 eran de Zumaia y 20 procedentes de otros pueblos como Azkoitia, Donostia, Errenteria, Ondarroa, Ordizia, Tolosa, Zaldibar, Zalla, Zarautz y Zestoa. De los 37 participantes- 14 mujeres y 23 hombre- 27 eran adultos y 10 niñas y niños. Las y los concursantes tuvieron que hacer cinco fotografías, una por cada tema propuesto: Olarro Eguna, Sonido, detalle de iglesia o ermita, pan y desgaste.

«En comparación con el año pasado, hemos tenido una ligera bajada en la participación. El año anterior participaron 50 personas y, por tanto, hemos tenido 13 participantes menos», explicaron desde la organización. Aun así, subrayaron que la calidad de las imágenes había sido muy buena, y se comprometieron a trabajar para mejorar el número de participación el año que viene «y a seguir haciendo del Olarro Eguna un referente fotográfico».

La entrega de premios de esta edición se realizó el viernes por la tarde, en la sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia, junto a la proyección de las fotografías presentadas al concurso. El jurado, que estuvo compuesto por Iván Rodríguez (Distira de Zumaia), Agustín Sagasti (Photobat-Bilbao) y Koldo Lopetegi (Targazki- Tolosa), decidió que la colección fotográfica ganadora de esta edición sea la de Patxi Irazabal Campo.

Irazabal recibió un bono de compra con valor de 200 euros para utilizarlo en los establecimientos asociados a Gertu y un trofeo de madera tallado por Zuriñe Gredilla; el segundo premio fue para José Luis Rodríguez Morán (ganador de la pasada edición), obsequiado con un vale de compra de 150 euros; y el premio a la tercera mejor colección, para Aitor Arruti Tena, que recibió un bono de 120 euros. El premio local de esta edición fue para Soraya López López, a la que se le hizo entrega de un bono de compra de 100 euros. Por otro lado, los diez pequeños fotógrafos fueron premiados con vales de compra de 10 euros cada uno.

Por último, desde Distira agradecieron al Ayuntamiento de Zumaia y a su departamento de Cultura por su colaboración y apoyo constante, así como a todas las personas que, año tras año, hacen posible este concurso. Asimismo, agradecieron a todas las personas participantes y, en especial, a los más jóvenes, «por animarse a mirar su entorno con curiosidad y creatividad. Vuestra participación es el futuro de la fotografía local y la chispa de este rally. A todo ellos, nuestra más sincera enhorabuena por la calidad, creatividad y sensibilidad de sus trabajos», concluyeron las representantes de la asociación Distira.