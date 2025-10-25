Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las y los premiados junto a los miembros de la organización y del departamento de cultura, en la entrega de premios. Sara Utrera
Zumaia

Patxi Irazabal gana el XIX Rally fotográfico del Olarro Eguna

La entrega de premios se realizó el viernes por la tarde, en la sala Oxford, junto a la proyección de las fotografías presentadas al concurso

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:24

El pasado 20 de septiembre, con motivo del Olarro Eguna, se celebró el XIX rally fotográfico organizado por la asociación Distira, en colaboración con el ... Ayuntamiento de Zumaia. Según explicaron desde Distira, en el certamen participaron un total de 37 personas, de los cuales 17 eran de Zumaia y 20 procedentes de otros pueblos como Azkoitia, Donostia, Errenteria, Ondarroa, Ordizia, Tolosa, Zaldibar, Zalla, Zarautz y Zestoa. De los 37 participantes- 14 mujeres y 23 hombre- 27 eran adultos y 10 niñas y niños. Las y los concursantes tuvieron que hacer cinco fotografías, una por cada tema propuesto: Olarro Eguna, Sonido, detalle de iglesia o ermita, pan y desgaste.

