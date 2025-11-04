A partir de mañana se podrán adquirir los bonos de la campaña ErrotaHerria de otoño

S.U. zumaia. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Con el objetivo de dar un nuevo impulso a las pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios de la localidad, el Ayuntamiento de Zumaia y la asociación de comerciantes Gertu han puesto en marcha una nueva campaña de bonos ErrotaHerria para otoño. En concreto, emitirán tarjetas de compra valoradas en 40 euros por 30 euros y las y los zumaiarras podrán adquirir los bonos a partir de mañana, 6 de noviembre, en la oficina de turismo. Cada billete tendrá cuatro partes de 10 euros cada una, para su uso individual o conjunto. Cada zumaiarra podrá realizar una sola compra, y adquirir dos bonos. Es decir, deberá hacerse en una sola compra, siendo imprescindible mostrar, además de la propia, la copia o fotografía de una tarjeta identificativa de la otra persona.

Mil bonos