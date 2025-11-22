Nuevas sesiones de visitas guiadas para ver el resultado de los trabajos del convento

El Ayuntamiento ha organizado nuevas visitas guiadas con el objetivo de que la mayor parte de la ciudadanía pueda ver correctamente el resultado de los trabajos del Convento.

Por lo tanto, las y los zumaiarras tendrán de nuevo la oportunidad de conocer de primera mano el proceso de transformación del edificio histórico y el espacio que se ha convertido hoy en día en punto de encuentro cultural.

Las nuevas sesiones se realizarán los días 28 y 29 de noviembre y el 6 de diciembre (esta última en castellano). Las tres sesiones serán a las 17.30 horas y el acceso se realizará por la calle San José.

Las personas interesadas en participar podrán apuntarse a partir de mañana, día 24, en Alondegia (de 09.00 a 14.00), llamando al 943.861056 o escribiendo a alondegia@zumaia.eus. Cada persona podrá obtener un máximo de dos invitaciones. Las visitas serán gratuitas, pero el número de grupos es limitado.