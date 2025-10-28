Mil bonos de compra en la campaña de otoño de ErrotaHerria

Representantes del Ayuntamiento y de Gertu en la presentación de la campaña de otoño de ErrotaHerria.

Sara Utrera zumaia. Martes, 28 de octubre 2025, 20:00

Con el objetivo de dar un nuevo impulso a las pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios de la localidad, el Ayuntamiento de Zumaia y la asociación de comerciantes Gertu han puesto en marcha una nueva campaña de bonos ErrotaHerria para otoño. En concreto, emitirán tarjetas de compra valoradas en 40 euros por 30 euros. Se prevé que la campaña tenga un impacto económico de 40.000 euros. Las y los zumaiarras podrán adquirir los bonos a partir del 6 de noviembre en la oficina de turismo.

Los asociados a Gertu no tendrán que preinscribirse. Sin embargo, las pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios que estén fuera de la asociación y quieran adherirse a la campaña tendrán de plazo para inscribirse hasta hasta las 12.00 horas del 2 de noviembre. Para ello, deberán rellenar el formulario de solicitud y enviarlo a zumaiaelkartea@gmail.com o llevarlo a la oficina de turismo. Los establecimientos interesados pueden descargarse la hoja de inscripción en el siguiente enlace: https://zumaia.eus/eu/albisteak/errota-herria-bonoak-izen-emateko-inskripzio-orria-1.pdf

Cada actividad económica podrá aprobar bonos de hasta un máximo de 5.000 euros. Una vez alcanzada esta cifra, los vales no podrán utilizarse en este establecimiento. Para consultar las bases: https://zumaia.eus/es/noticias/2025-2-errota-herria-bonos-noviembre-bases.pdf

Una vez finalizados los preparativos de la campaña, las y los zumaiarras podrán adquirir los bonos a partir del 6 de noviembre en la oficina de turismo. Se trata de bonos valorados en 40 euros por el precio de 30 euros. Cada billete tendrá cuatro partes de 10 euros cada una, para su uso individual o conjunto.

Cada zumaiarra podrá realizar una sola compra, y adquirir dos bonos. Es decir, deberá hacerse en una sola compra, siendo imprescindible mostrar, además de la propia, la copia o fotografía de una tarjeta identificativa de la otra persona.

Los vales podrán ser utilizados hasta 6 de enero en los establecimientos adheridos a la campaña.