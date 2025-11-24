Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Manifestación hoy con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista

Convocada por Zumaiako Mugimendu Femenista, será a las 19.00 horas desde Beheko plaza

Sara Utrera

ZUMAIA.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Hoy, 25 de Noviembre, se llevarán a cabo diversos actos en la localidad para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia Machista. Para empezar, la sala Aita Mari acogerá la obra de teatro 'Harriaren mintzoa', producida por el alumnado de 1º de la ESO de la Herri Eskola, quienes han trabajado la prehistoria desde la perspectiva de la arqueología de género. Se ofrecerán tres sesiones: a las 10.30, 12.30 y 17.00.

Como es habitual, y convocada por el Movimiento Feminista de Zumaia, esta tarde se realizará una manifestación. El acto de protesta comenzará a las 19.00 horas desde la Beheko plaza. El Ayuntamiento y Emakumeon* Etxea también se sumarán a la convocatoria. Por otro lado, mañana se ofrecerá la obra de teatro 'Las Poderosas' (en castellano). La obra está creada por las mujeres de la compañía 'Las Poderosas Teatro', sobrevivientes de violencia de género, que llevan a escena historias nacidas de sus propias vidas, creadas con sus palabras y cuerpos tras un largo proceso de investigación y creación. Mezclan lo biográfico y lo ficcional, mostrando el camino recorrido y el futuro que desean. La obra, que se ofrecerá a las 18.30 horas en Emakumeon* Etxea, denuncia también los problemas estructurales que sostienen el feminicidio en Guatemala.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Manifestación hoy con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista