Manifestación hoy con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista

Hoy, 25 de Noviembre, se llevarán a cabo diversos actos en la localidad para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia Machista. Para empezar, la sala Aita Mari acogerá la obra de teatro 'Harriaren mintzoa', producida por el alumnado de 1º de la ESO de la Herri Eskola, quienes han trabajado la prehistoria desde la perspectiva de la arqueología de género. Se ofrecerán tres sesiones: a las 10.30, 12.30 y 17.00.

Como es habitual, y convocada por el Movimiento Feminista de Zumaia, esta tarde se realizará una manifestación. El acto de protesta comenzará a las 19.00 horas desde la Beheko plaza. El Ayuntamiento y Emakumeon* Etxea también se sumarán a la convocatoria. Por otro lado, mañana se ofrecerá la obra de teatro 'Las Poderosas' (en castellano). La obra está creada por las mujeres de la compañía 'Las Poderosas Teatro', sobrevivientes de violencia de género, que llevan a escena historias nacidas de sus propias vidas, creadas con sus palabras y cuerpos tras un largo proceso de investigación y creación. Mezclan lo biográfico y lo ficcional, mostrando el camino recorrido y el futuro que desean. La obra, que se ofrecerá a las 18.30 horas en Emakumeon* Etxea, denuncia también los problemas estructurales que sostienen el feminicidio en Guatemala.