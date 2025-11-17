Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Karmele Mitxelena, Jon Abril eta Aitor Salegi dira Julene Azpeitia 38. ipuin lehiaketako saridunak

Aurten 54 lan aurkeztu dira, horietatik 5 zumaiarrek idatzitakoak. Sari banaketaekitaldia hilaren 24an egingo da Oxford aretoan

Sara Utrera

Sara Utrera

Astelehena, 17 azaroa 2025, 14:15

Comenta

Aurten 54 lan aurkeztu dira, horietatik 5 zumaiarrek idatzitakoak. Sari banaketa ekitaldia hilaren 24an egingo da Oxford aretoan Karmele Mitxelena, Jon Abril eta Aitor Salegi dira Julene Azpeitia 38. ipuin lehiaketako saridunak. Azaroaren hasieran bildu zen epaimahaia lehiaketa erabakitzeko. Bertan izan ziren Ana Urkiza, Castillo Suarez eta Josu Waliño; Udaleko euskara teknikariak idazkari lanak egin zituen, botorik gabe. Aurten 54 lan aurkeztu dira, iazkoaren antzeko kopurua. Horietatik bost zumaiarrek idatzitakoak izan dira.

Euskal Herri guztitik aurkeztu diren lanean artean, onenak honako hauek direla erabaki dute epaimahaia osatu duten idazleek: Lehen saria, 3.000 eurokoa, Karmele Mitxelena Etxebestek irabazi du 'Armiarma-sarea' ipuinari esker. Karmele lagun zaharra du lehiaketa honek, lehenago ere saritua izan baita. Boladan dago, gainera, 2025eko Euskadi Literatura Sarietako bat irabazi berri duelako. Berak aurkeztutako ipuina iradokitzailea dela iritzi dio epaimahaiak, «gaurkotasun handiko gaia lantzen du, tratu txarrak, eta oso ondo islatzen du protagonistaren egoera, ezkutukoa eta bakardade handikoa. Isiltasun latente bat dago ipuinean oihartzun handia egiten duena».

Bigarren saria, 1.500 eurokoa, Jon Abril Olaetxeak irabazi du 'Maximinaren txurroak'. Nafarreraz idatzitako ipuin honetan pertsonaiaren deskribapena nabarmendu du epaimahaiak, «xehetasun handiz eta ondo eraikia» dagoen aldetik. «Umore puntu bat ere badu lanak eta irakurlea harrapatu egiten du», azaldu du.

Zumaiako onenaren saria, 1.000 eurokoa, berriz, Aitor Salegi Martijarentzat izan da 'Parentesiak eta pareen tesiak' ipuinagatik. «Santelmoetan girotuta dagoen ipuin honek oso ondo deskribatzen du jai giroa, zumaiarrez egindako elkarrizketek ematen dioten freskotasunari eta idazkeraren erritmo biziari esker. Amaiera ematen ere jakin duela esan du epaimahaiak», azaldu du epaimahaiak.

Sari banaketa ekitaldia azaroaren 24an izango da Alondegia kultur etxeko Oxford aretoan. Ondoren, 'Esne-berriketan' bertso-saio literarioa eskainiko dute Uxue Alberdik eta Amorantek, Oihana Iguaran eta Maddi Ane Txoperenaren laguntzarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  8. 8

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Karmele Mitxelena, Jon Abril eta Aitor Salegi dira Julene Azpeitia 38. ipuin lehiaketako saridunak

Karmele Mitxelena, Jon Abril eta Aitor Salegi dira Julene Azpeitia 38. ipuin lehiaketako saridunak