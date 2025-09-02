Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Indamendiko kideak ekainean egindako txango batean. INDAMENDI M.B.

Zumaia

Indamendi Mendi Bazkunak bi irteera antolatu ditu asteburu honetarako

Larunbatean Balerdi aldera egun osoko txangoa egingo dute. Igandean, berriz, Indamendi Eguneko finalistekin bisitatuko dituzte Lokiz eta Eraul

Sara Utrera

zumaia.

Asteartea, 2 iraila 2025, 20:14

Iraila hastearekin batera Indamendi Mendi Bazkunak ikasturte berriko lehen irteerak antolatu ditu. Lehenengo irteerak asteburu honetan bertan izango dira.

Larunbatean, hilak 6an, Gain-tza (Araitz) eta Amezketa, Nafarroa eta Gipuzkoa arteko ibilbide zoragarria egingo dute, Aldaon (1.409 m.) eta Balerdi edo Mallozarra (1.193 m.) igoz.

Egun osoko irteera honek 16 kilometro, 1.400 metroko desnibel positiboa eta 1.600 metroko desnibel negatiboa ditu. Beraz, bazkaria motxilan eramatea gomenda-tzen du elkarteak.

Irteerarako autobusa 07:30ean aterako da Patxita Etxezarreta kaletik (Kantauri plazako geralekutik). Arroako bidesarian eta Zarautzen autobusa geratzeko aukera dago, betiere, denborarekin abisatuz, indamendi1@gmail.com helbidera. Aldatzeko oinetakoak eramatea gomendatzen dute ere, autobusa ez zikintzeko hainbeste. Autobusaren prezioa bazkide helduentzat 10 eurokoa da, eta bazkide ez diren helduentzat 13 eurokoa eta eta haurrentzat (18 urtetik behera) 5 eurokoa da.

Webgune bertatik eman daiteke izena. Apuntatzeko epea ostiralean 14:00etan itxiko da.

Igandean Finalistekin

Hurrengo egunean, irailaren 7an, egun pasa joango dira 2024ko Finalistekin. Hain zuzen ere, Indamendi Egunean trofeoa jaso zutenak saritu nahi dira: Ibai Barbero Guridi, Sare Barbero Guridi, Lur Zearreta Lopez, Maren Iruretagoiena Etxabe, eta Julen Garate Grijalba.

Goizean, Lokiz mendira joango dira. Lokiz mendilerroa Nafarroako mendebaldean dago. «Natura ingurune hauekin oso lotuta egon da tradizionalki ikazkintza. Montxo Armendariz zuzendari nafarrak 1982an bertako ikazkin ba-tzuen istorioa zinemaratu zuen, 'Tasio' pelikula ezagunean», azaldu dute Indamenditik. Ibilaldia Galdeano herrian hasi eta buka-tzen da, eta 8 kilometro ditu, 550 metroko desnibel positiboa eta negatiborekin. Ondoren, Eraul herrira joango dira bazkaltzera, eta amaitzeko, Lezaunen dagoen Basabere baserri-eskolara joango dira. Indamendik 2025eko Finalistak izatera animatzen dituzte haurrak. Informazio guztia webgunean dago eskuragarria umeen atalean: https://indamendimb.eus/ umeak/.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Indamendi Mendi Bazkunak bi irteera antolatu ditu asteburu honetarako

Indamendi Mendi Bazkunak bi irteera antolatu ditu asteburu honetarako