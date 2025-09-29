Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zumaia

Hoy finaliza el plazo de inscripción para el taller de memoria

S. U.

ZUMAIA.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zumaia lleva años ofreciendo diferentes programas y servicios a la población mayor de 65 años. El servicio para fomentar la actividad física o el taller de memoria son algunos de ellos. Desde 2021, además, se ha puesto en marcha un nuevo servicio: Itsasargi, servicio de atención diurna para personas mayores.

En el caso del taller la memoria el plazo de inscripción finaliza hoy, día 30. Las personas interesadas en apuntarse o que deseen aclarar sus dudas deberán ponerse en contacto con los Servicios Sociales a través del teléfono 943 862 200 brankaharrera@zumaia.eus o en las oficinas de los Servicios Sociales de Branka.

Este taller de estimulación cognitiva se impartirá entre el 6 de octubre y el 15 de diciembre. Esta iniciativa tiene como objetivo mantener activa la memoria de las personas mayores a través de diferentes ejercicios y actividades. Las sesiones se ofrecerán en la sala del Hogar. Habrá dos grupos: el primer grupo se reunirá entre las 16.00 y las 17.00 horas, y el segundo entre las 17.10 y las 18.10 horas.

El precio de la matrícula es de 10,50 euros. Las personas interesadas en participar deberán abonar el dinero, indicando el nombre y apellido, en el siguiente número de cuenta: 2095 5174 90 1060024873 (Kutxabank).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hoy finaliza el plazo de inscripción para el taller de memoria