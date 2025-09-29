Hoy finaliza el plazo de inscripción para el taller de memoria

S. U. ZUMAIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zumaia lleva años ofreciendo diferentes programas y servicios a la población mayor de 65 años. El servicio para fomentar la actividad física o el taller de memoria son algunos de ellos. Desde 2021, además, se ha puesto en marcha un nuevo servicio: Itsasargi, servicio de atención diurna para personas mayores.

En el caso del taller la memoria el plazo de inscripción finaliza hoy, día 30. Las personas interesadas en apuntarse o que deseen aclarar sus dudas deberán ponerse en contacto con los Servicios Sociales a través del teléfono 943 862 200 brankaharrera@zumaia.eus o en las oficinas de los Servicios Sociales de Branka.

Este taller de estimulación cognitiva se impartirá entre el 6 de octubre y el 15 de diciembre. Esta iniciativa tiene como objetivo mantener activa la memoria de las personas mayores a través de diferentes ejercicios y actividades. Las sesiones se ofrecerán en la sala del Hogar. Habrá dos grupos: el primer grupo se reunirá entre las 16.00 y las 17.00 horas, y el segundo entre las 17.10 y las 18.10 horas.

El precio de la matrícula es de 10,50 euros. Las personas interesadas en participar deberán abonar el dinero, indicando el nombre y apellido, en el siguiente número de cuenta: 2095 5174 90 1060024873 (Kutxabank).