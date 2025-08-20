Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Hondarrezko eskultura tailerra egingo da ostiralean, Santiago hondartzan. SARA UTRERA

Zumaia

Hondarrezko eskultura tailerraren bigarren saioa, ostiralean Santiago hondartzan

11:00etatik 14:00etara bitartean egingo da; haurrek zein gurasoek itsasoko animaliak eraikitzen ikasten gozatuko dute berriz ere

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Asteazkena, 20 abuztua 2025, 20:51

Hondarrezko eskultura tailerraz gozatzeko aukera izango dute berriro ere haurrek Santiago hondartzan ostiralean, Andoni Bastarrika azpeitiarraren eskutik. Abuztuan zehar bi saio ireki antolatu dira, lehena abuztuaren 7an egin zen, eta bigarrena ostiralean izango da, 11:00etatik 14:00etara bitartean.

Izena eman beharrik gabe

Haurrek zein gurasoek itsasoko animaliak hondarrarekin eraikitzen gozatuko dute Zumaian udako ohiko zita bihurtu den jarduera honetan. Jarduera hondartzan egiteko programatuta dago. Hala ere, euria eginez gero Torreberrira aldatuko da.

Jarduera doakoa da eta nahi duen ororentzat irekia, aldez aurretik izena eman beharrik gabe.

Aski ezagunak dira eskualdean Andoni Bastarrika artista eta haren hareazko irudiak, urteak baitarama honetan. Besteak beste, Zarauzko malekoian aritzen da eta tamaina errealeko gizaki zein animalien irudiek bertako nahiz bisitarien atentzioa erakarri izan dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hondarrezko eskultura tailerraren bigarren saioa, ostiralean Santiago hondartzan

Hondarrezko eskultura tailerraren bigarren saioa, ostiralean Santiago hondartzan