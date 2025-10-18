Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Tenak 'Harri gorritik tiraka' liburuxkaren aurkezpena egin zuen Oxford aretoan. Sara Utrera

Zumaia

'Hari gorritik tiraka' liburuxka aurkeztu du Aitor Tena zumaiarrak

60-70eko hamarkadetan izan zen Herri Gaztedi mugimendua aztertzen du lan honek

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Larunbata, 18 urria 2025, 21:08

Aitor Tena zumaiarrak 'Harri gorritik tiraka' liburuxka aurkeztu du. Herri Gaztedi mugimenduari buruzko bere ikerketa-lan dibulgatiboa da, eta iaz Udaleko Berdintasun sailak gazte ... ekimenak bultzatzeko emandako diru laguntzarekin ondu du. Ostiral arratsaldean egin zuen lanaren emaitzaren aurkezpena, belaunaldi ezberdinetako publikoa bildu zuen Oxford aretoan.

