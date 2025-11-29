Hamaika administrari lanpostu betetzeko deialdia zabaldu du Udalak

ZumaiaHamaika administrari lanpostu betetzeko deialdia zabaldu du Udalak
S.U.
zumaia.
Larunbata, 29 azaroa 2025, 20:22
Zumaia Udalak hamaika administrari lanpostu betetzeko deialdia jarri du martxan, lan eskaintza publikoetan jasotako plazen barruan. Behin betiko izaeraz beteko dira lanpostuak, eta hautaketa prozesua oposizio-lehiaketalibre bidez egingo da. Deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, eta izen-ematea zabalik egongo da, abenduaren 29 arte.
Deialdian oinarri arautzaileak eta parte hartzeko baldintzak zehazten dira: titulazioa eta hizkuntza-eskakizunak, besteak beste. Hautaketa prozesuari buruzko informazio guztia (oinarriak, tasaren ordinaketa eta eta eskabidea aurkezteko jarraipenak): https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/LLEHautaketaProzesuakWEB/concursosAytos/6783/0/81/ver?idioma=eu.