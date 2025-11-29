Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Hamaika administrari lanpostu betetzeko deialdia zabaldu du Udalak

S.U.

zumaia.

Larunbata, 29 azaroa 2025, 20:22

Comenta

Zumaia Udalak hamaika administrari lanpostu betetzeko deialdia jarri du martxan, lan eskaintza publikoetan jasotako plazen barruan. Behin betiko izaeraz beteko dira lanpostuak, eta hautaketa prozesua oposizio-lehiaketalibre bidez egingo da. Deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, eta izen-ematea zabalik egongo da, abenduaren 29 arte.

Deialdian oinarri arautzaileak eta parte hartzeko baldintzak zehazten dira: titulazioa eta hizkuntza-eskakizunak, besteak beste. Hautaketa prozesuari buruzko informazio guztia (oinarriak, tasaren ordinaketa eta eta eskabidea aurkezteko jarraipenak): https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/LLEHautaketaProzesuakWEB/concursosAytos/6783/0/81/ver?idioma=eu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hamaika administrari lanpostu betetzeko deialdia zabaldu du Udalak