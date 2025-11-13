Gran expectación en la charla ofrecida por Cristina Fallarás

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Organizado por Emakumeon* Etxea y el departamento de Igualdad, ayer tuvo lugar la charla de la escritora, periodista y activista Cristina Fallarás. Fallarás impulsó en 2018 el hashtag #Cuéntalo, iniciativa con la que comenzó a recoger testimonios y dar voz a mujeres que han sufrido violencia machista y, especialmente, violencia sexual. La sesión, en la que reiteró la necesidad de preservar la voz de las mujeres, causó gran expectación entre las zumaiarras.